Mort subite à Touba / Assane Kandji victime de malaise, décède près de la commune.

Émoi et consternation à Touba et plus précisément aux alentours de la maison communale. Un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé allongé par terre inanimé, ce jeudi aux environs de 13 heures .

Les passants, des enfants, qui l'ont aperçu en premier, ont tout de suite averti les boutiquers du coin. Ce sont ces derniers qui alerteront sapeurs-pompiers et policiers.

Le décès a été, par la suite constaté. Sur place, on parlera de malaise. Assane Kandji, selon ses parents, ne souffrait la veille d'aucune maladie...