Mort de 7 militaires sénégalais tués au Nord de Sindian : L'armée sénégalaise infirme et précise...

Suite aux fausses allégations relayées dans certains sites de propagande et concernant des pertes humaines qu'auraient subies l'armée sénégalaise, la direction de l'information et des relations publiques apporte quelques précisions pour éclairer l'opinion. Sur ces fausses informations faisant état de 7 militaires de l'armée sénégalaise qui seraient tués dans une embuscade au Nord de Sindian, l'armée rappelle que durant les opérations en zone militaire N°5, à Ziguinchor, "un seul blessé a été décompté" ce jour-là correspondant au 03 février 2021. C'est en effet, un militaire du rang du 3e bataillon, qui a reçu un éclat lui causant une légère blessure au bras.



Par ailleurs, le communiqué militaire informe que dans le Nord de Sindia, un autre incident est survenu. Toutefois, l'armée sénégalaise, par sa détermination, est parvenue à faire battre en retraite vers le Nord de Sindian, 3 élements armés.



La direction de l'information et des relations publiques des armées réitère l'engagement des soldats sénégalais à remplir leur mission régalienne qui consiste à protéger les populations et de défendre l'intégrité du territoire national tout en étant convaincue du sens de discernement des sénégalais.