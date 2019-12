Mort de 63 migrants dont 13 sénégalais au large de la Mauritanie : Macky Sall s’en indigne et hausse le ton.

‘’Insupportable! il faut mettre fin à ce trafic indigne de l’émigration clandestine’’. Voilà ce qu’a déclaré le président Macky Sall, qui dit dans un tweet, avoir ‘’appris avec consternation la mort de 63 migrants dont 13 sénégalais dans le naufrage d'une embarcation au large de la Mauritanie’’. Un drame maritime qui l’a poussé à présenter ses ‘’condoléances émues aux familles et proches des victimes’’ suite à ce drame survenu au large de la Mauritanie.



Le bateau de migrants, parti de Gambie le 27 novembre, a fait naufrage. Pas moins de 58 personnes y ont perdu la vie, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (Oim). Ladite organisation, dans un communiqué, a aussi précisé que 83 passagers avaient réussi à rejoindre la côte à la nage. Pour un effectif d’au moins 150 personnes à bord de l’embarcation de fortune.



Le naufrage s'est produit mercredi à quelque 25 km au nord de la ville de Nouadhibou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental, a d’ailleurs précisé l'Agence France-Presse qui cite une source sécuritaire mauritanienne. Les survivants ont dit à des employés de l'Oim qu'au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Ils ont affirmé que le bateau n'avait plus assez de carburant lorsqu'il approchait de la côte. ‘’L'embarcation a heurté un rocher en pleine mer, elle a commencé à prendre l'eau et le moteur s'est désagrégé. Ils n'étaient pas très loin du rivage, mais une forte houle les a empêchés d'atteindre la côte en bateau. Ils n'avaient plus de vivres à bord, ils avaient faim, ils avaient froid, donc ils ont quitté l'embarcation à la nage’’, a-t-elle expliqué.