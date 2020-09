Mort d’Abdoulaye Baldé en Libye : Les jeunes de Guiro Yéro Bocar ont battu le macadam pour réclamer justice.

Les jeunes de la collectivité territoriale de Guiro Yoro Bocar ont battu le macadam pour réclamer justice pour leur frère Abdoulaye Baldé tué sauvagement en Libye.



Le défunt Abdoulaye Baldé est originaire de cette commune située à 17 km au sud de Kolda. Les jeunes dégoutés par ce crime odieux ont fini par manifester leur colère dans la rue pour diverses raisons parmi lesquelles la non-assistance à la famille éplorée. Mais également, par ce geste, ils ont voulu attirer l’attention des autorités sur la question du respect des droits de l’homme, car nul n’est à l’abri d’un tel acte en Libye.



À cette occasion, ils scandaient entre autres messages écrits sur leurs pancartes « plus jamais ça ! », « justice pour Abdoulaye Baldé !», « Non au racisme et à la négrophobie ! »



Les manifestants arborant des brassards rouges ont aussi profité de cette occasion pour fustiger l’attitude des autorités qui, selon eux, n’ont pas assisté la famille éplorée.



Abdourahmane Diallo dans une vive colère, d’avancer : « aucune autorité étatique n’est passée apporter un soutien moral ou présenter des condoléances à la famille éplorée », fait-il savoir.



Il poursuit toujours avec la même énergie : « l’État n’a pas aidé la famille à rapatrier la dépouille mortelle d’Abdoulaye Baldé qui est inhumée sur place en Libye après avoir été récupérée par les ressortissants sénégalais. » C’est ce qu’Abderrahmane Diallo assimile à « une négligence et un manque de considération. »



Voici autant de raisons qui alimente la colère des jeunes de cette commune et la polémique au sein de cette population continuant à réclamer justice.