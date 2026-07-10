Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : Les trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire

L’enquête ouverte après la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue en marge d’affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, connaît une nouvelle évolution. Selon Libération, trois agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar ont été inculpés pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ils ont toutefois été placés sous contrôle judiciaire, une décision vivement contestée par l’intersyndicale des travailleurs du Coud.


Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : Les trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire
L’instruction entre dans une nouvelle phase
 
Le dossier relatif au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba continue de progresser sur le terrain judiciaire. Les faits, qui se sont produits en marge d’affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, font désormais l’objet d’actes d’inculpation visant trois agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar.
 
D’après les informations rapportées par Libération, le doyen des juges d’instruction a décidé d’inculper les trois agents concernés. Ces derniers n’ont cependant pas été placés sous mandat de dépôt : ils restent en liberté sous le régime du contrôle judiciaire pendant la poursuite des investigations.
 
Cette décision constitue une étape importante dans la procédure destinée à déterminer les circonstances exactes de la mort d’Abdoulaye Ba et les éventuelles responsabilités individuelles.
 
Homicide involontaire et non-assistance à personne en danger
 
Les trois agents du Coud sont poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, précise Libération.
 
À travers ces qualifications, l’instruction devra notamment établir si des actes, des négligences ou des manquements imputables aux personnes mises en cause ont joué un rôle dans le décès de l’étudiant. Le dossier devra également permettre de déterminer si une assistance pouvait être apportée à Abdoulaye Ba et si celle-ci a été volontairement ou fautivement omise.
 
À ce stade de la procédure, les inculpations ne constituent pas une déclaration de culpabilité. Les trois agents bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas été rendue.
 
Les agents laissés sous contrôle judiciaire
 
Le magistrat instructeur a retenu le placement sous contrôle judiciaire. Les trois agents ne sont donc pas incarcérés, mais demeurent à la disposition de la justice pendant la poursuite de l’information judiciaire.
 
L’enquête devrait désormais chercher à reconstituer précisément le déroulement des événements ayant précédé et suivi la mort de l’étudiant. Les auditions, les confrontations ainsi que l’exploitation des différents éléments recueillis devront permettre au doyen des juges de mieux cerner le rôle de chaque personne impliquée.
 
L’intersyndicale du Coud dénonce les inculpations
 
Cette évolution judiciaire a provoqué une réaction immédiate au sein du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Réunie en assemblée générale, l’intersyndicale des travailleurs du Coud a dénoncé les inculpations prononcées contre les trois agents.
 
 
 
 
 
 

Papa Massamba SAR

 
08:37 (il y a 7 minutes)
 
 
À techdakaractu, Ndeye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire
 
 
L’enquête ouverte après la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue en marge d’affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, connaît une nouvelle évolution. 
Selon Libération, trois agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar ont été inculpés pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ils ont toutefois été placés sous contrôle judiciaire, une décision vivement contestée par l’intersyndicale des travailleurs du Coud.
 
L’instruction entre dans une nouvelle phase
 
Le dossier relatif au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba continue de progresser sur le terrain judiciaire. Les faits, qui se sont produits en marge d’affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, font désormais l’objet d’actes d’inculpation visant trois agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar.
 
D’après les informations rapportées par Libération, le doyen des juges d’instruction a décidé d’inculper les trois agents concernés. Ces derniers n’ont cependant pas été placés sous mandat de dépôt : ils restent en liberté sous le régime du contrôle judiciaire pendant la poursuite des investigations.
 
Cette décision constitue une étape importante dans la procédure destinée à déterminer les circonstances exactes de la mort d’Abdoulaye Ba et les éventuelles responsabilités individuelles.
 
Homicide involontaire et non-assistance à personne en danger
 
Les trois agents du Coud sont poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, précise Libération.
 
À travers ces qualifications, l’instruction devra notamment établir si des actes, des négligences ou des manquements imputables aux personnes mises en cause ont joué un rôle dans le décès de l’étudiant. Le dossier devra également permettre de déterminer si une assistance pouvait être apportée à Abdoulaye Ba et si celle-ci a été volontairement ou fautivement omise.
 
À ce stade de la procédure, les inculpations ne constituent pas une déclaration de culpabilité. Les trois agents bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas été rendue.
 
Les agents laissés sous contrôle judiciaire
 
Le magistrat instructeur a retenu le placement sous contrôle judiciaire. Les trois agents ne sont donc pas incarcérés, mais demeurent à la disposition de la justice pendant la poursuite de l’information judiciaire.
 
L’enquête devrait désormais chercher à reconstituer précisément le déroulement des événements ayant précédé et suivi la mort de l’étudiant. Les auditions, les confrontations ainsi que l’exploitation des différents éléments recueillis devront permettre au doyen des juges de mieux cerner le rôle de chaque personne impliquée.
 
L’intersyndicale du Coud dénonce les inculpations
 
Cette évolution judiciaire a provoqué une réaction immédiate au sein du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Réunie en assemblée générale, l’intersyndicale des travailleurs du Coud a dénoncé les inculpations prononcées contre les trois agents.
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Vendredi 10 Juillet 2026
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