Mont-Rolland : Dangote Cement Senegal soulage les 5000 âmes de Fouloume en leur offrant un poste de santé de 35 millions FCfa

Grand ouf de soulagement des populations du village de Fouloume (commune de Mont-Rolland) vient de se faire entendre. Dangote Cement Senegal vient en effet d'extraire une épine du pied des populations de Fouloume en leur offrant un poste de santé flambant neuf estimé à 35 000 000 de francs Cfa. C’était une vieille doléance des populations. Au moment d'accoucher, les femmes étaient jusqu’ici évacuées à bord de charrettes afin de rallier le poste de santé de Mont-Rolland, le plus proche situé à sept kilomètres. "C'était un rêve de réaliser un poste de santé à Fouloume car c'est un village très excentré. Fouloume était confronté à un problème d’évacuation de ses malades vers Mont-Rolland. Nous remercions le Bon Dieu et Dangote Cement Senegal qui a offert ce bijou aux populations de Fouloume", a déclaré le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss. Il a également exhorté les sociétés installées dans les localités environnantes à s’inspirer de la démarche de Dangote Cement Senegal qui s'acquitte de manière admirable de sa responsabilité sociétale d'entreprise (Rse). En effet, cette initiative entre dans le cadre de la ‘’Semaine de la durabilité’’ instituée par ladite entreprise et sa maison-mère. La durabilité consiste à accomplir des actions sociales en matière, par exemple, d'éducation ou de santé. "Tout cela entre dans le cadre de la Rse, un cadre de concertation a été institué entre les différents maires des communes voisines et Dangote Cement Senegal. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer tout ce que nous leur avions promis", s'est, pour sa part, réjoui Ousmane Mbaye, le directeur administratif et financier de Dangote Cement. Toutefois, il a tenu à demander aux populations de Fouloume de bien prendre soin de leur poste de santé.