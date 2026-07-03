Mondial 2026: le scandale sexuel qui aurait secoué la délégation des Lions aux États-Unis...le chef cuisinier visé par de graves accusations

Une affaire sensible aurait fortement perturbé la délégation sénégalaise lors du Mondial aux États-Unis. Selon L’observateur, le chef cuisinier de l’équipe nationale aurait fait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel, seulement trois jours après l’arrivée des Lions dans leur hôtel. Son départ précipité aurait ensuite désorganisé la prise en charge des repas de l’équipe.


Mondial 2026: le scandale sexuel qui aurait secoué la délégation des Lions aux États-Unis...le chef cuisinier visé par de graves accusations
Une affaire qui éclate très tôt dans le séjour des Lions
 
Les coulisses de la participation sénégalaise au Mondial aux États-Unis auraient été marquées par une affaire embarrassante. D’après les informations rapportées par L’observateur, le chef cuisinier de l’équipe nationale aurait été visé par des accusations de harcèlement sexuel, trois jours seulement après l’arrivée de la délégation sénégalaise à son hôtel.
 
L’affaire, qui aurait rapidement pris de l’ampleur, aurait créé un malaise au sein de l’environnement des Lions. Dans une compétition d’un tel niveau, où chaque détail logistique compte, cette situation aurait provoqué des remous bien au-delà du simple cadre privé.
 
Un départ précipité qui perturbe l’organisation des repas
 
Selon L’observateur, le départ précipité du chef cuisinier de l’hôtel aurait fortement perturbé l’organisation des repas de l’équipe nationale. Un élément loin d’être anodin, puisque la prise en charge alimentaire constitue un volet essentiel de la préparation des joueurs dans une compétition internationale.
 
La délégation sénégalaise, déjà engagée dans une campagne sportive exigeante, aurait ainsi dû gérer en interne les conséquences de cette situation inattendue. L’absence soudaine du responsable des menus aurait obligé les encadreurs à trouver des solutions pour assurer la continuité du service destiné aux Lions.
 
La Fédération parle d’une affaire privée
 
Toujours selon L’observateur, plusieurs responsables de la Fédération sénégalaise de football, contactés par téléphone ou via WhatsApp, auraient tenu à prendre leurs distances avec cette affaire. Ces derniers auraient soutenu qu’il s’agit d’une affaire strictement privée, sans lien avec l’institution fédérale.
 
Cette position traduit visiblement une volonté de ne pas associer directement la Fédération à un dossier sensible, dont les contours restent limités aux éléments rapportés par le journal. Les responsables fédéraux contactés n’auraient pas souhaité en faire une affaire institutionnelle.
 
Le ministère renvoie vers la Fédération
 
Dans cette affaire, le rôle du ministère des Sports est également évoqué. Mama Laye Mbaye, directeur général des Sports et chef de la délégation, a notamment été cité par L’observateur.
 
À propos des conditions de présence puis de départ du chef cuisinier, une position rapportée indique que le ministère ne serait pas en mesure d’expliquer comment il est venu ni ce qui s’est passé pour qu’il rentre. La même source renverrait ainsi vers la Fédération sénégalaise de football pour obtenir davantage d’éclaircissements.
 
Une affaire sensible au cœur de la délégation
 
Même si certains responsables fédéraux parlent d’une affaire privée, les conséquences organisationnelles semblent avoir été réelles. Le départ du chef cuisinier aurait touché directement un aspect important de la vie quotidienne de la sélection : l’alimentation des joueurs.
 
Dans une compétition mondiale, la gestion des repas, des menus et de la récupération fait partie des éléments clés de la performance. C’est pourquoi cette affaire, selon L’observateur, aurait fortement secoué l’environnement de la délégation sénégalaise aux États-Unis.
Autres articles
Vendredi 3 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Irruption de la gendarmerie dans l’hémicycle : L’opposition exige des explications sur l’intervention du GIGN

Irruption de la gendarmerie dans l’hémicycle : L’opposition exige des explications sur l’intervention du GIGN - 02/07/2026

Élimination du Sénégal : les supporters pointent du doigt le coach Pape Thiaw

Élimination du Sénégal : les supporters pointent du doigt le coach Pape Thiaw - 02/07/2026

Yeumbeul : six personnes déférées dans une affaire mêlant chantage, extorsion, transmission volontaire du VIH et actes contre nature

Yeumbeul : six personnes déférées dans une affaire mêlant chantage, extorsion, transmission volontaire du VIH et actes contre nature - 02/07/2026

Organisation des JOJ méconnue des populations - Dakar mise à l’écart: Quand Abass Fall rejoint Barthélémy Dias

Organisation des JOJ méconnue des populations - Dakar mise à l’écart: Quand Abass Fall rejoint Barthélémy Dias - 02/07/2026

TOUBA- Le ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé en visite nocturne chez Serigne Mountakha Mbacké

TOUBA- Le ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé en visite nocturne chez Serigne Mountakha Mbacké - 02/07/2026

Élimination du Sénégal en CDM : Pape Guèye annonce une pause en sélection

Élimination du Sénégal en CDM : Pape Guèye annonce une pause en sélection - 02/07/2026

SOMISEN : Mamady Touré nommé Directeur général en remplacement de Ngagne Demba Touré

SOMISEN : Mamady Touré nommé Directeur général en remplacement de Ngagne Demba Touré - 02/07/2026

Conseil des ministres : Aïda Mbodj quitte la DER/FJ

Conseil des ministres : Aïda Mbodj quitte la DER/FJ - 02/07/2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 01 juillet 2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 01 juillet 2026 - 02/07/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 1er JUILLET 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 1er JUILLET 2026 - 02/07/2026

Krépin Diatta après l’élimination du Sénégal: « Je suis abattu! Il y’a un problème d’état d’esprit… »

Krépin Diatta après l’élimination du Sénégal: « Je suis abattu! Il y’a un problème d’état d’esprit… » - 02/07/2026

Belgique – Sénégal : scénario cruel, les Lions éliminés au bout du suspense après un penalty de Tielemans (3-2)

Belgique – Sénégal : scénario cruel, les Lions éliminés au bout du suspense après un penalty de Tielemans (3-2) - 01/07/2026

Assemblée nationale : Marie Rose Faye nommée Directrice de Cabinet d'Ousmane Sonko

Assemblée nationale : Marie Rose Faye nommée Directrice de Cabinet d'Ousmane Sonko - 01/07/2026

Avant le choc Sénégal – Belgique : les supporters de Dakar se prononcent sur les choix de Pape Thiaw

Avant le choc Sénégal – Belgique : les supporters de Dakar se prononcent sur les choix de Pape Thiaw - 01/07/2026

Mondial 2026 – Sénégal vs Belgique : Édouard Mendy pas apte pour le choc, mais pas encore forfait pour la suite, selon Pape Thiaw

Mondial 2026 – Sénégal vs Belgique : Édouard Mendy pas apte pour le choc, mais pas encore forfait pour la suite, selon Pape Thiaw - 01/07/2026

Fraude bancaire/700 millions FCFA visés : la Dnlt démonte le réseau des sociétés fictives, faux cachets ,retraits frauduleux et comptes fantômes…plus de 211 millions FCFA détournés

Fraude bancaire/700 millions FCFA visés : la Dnlt démonte le réseau des sociétés fictives, faux cachets ,retraits frauduleux et comptes fantômes…plus de 211 millions FCFA détournés - 01/07/2026

Affaire « Mara Milliardaire » : la Dic rattrape le rabatteur présumé qui était en cavale

Affaire « Mara Milliardaire » : la Dic rattrape le rabatteur présumé qui était en cavale - 01/07/2026

SUITE MEURTRE À MBACKE- Guissé inhumé aujourd’hui , son présumé meurtrier déféré – Le fils du chef de quartier tombe

SUITE MEURTRE À MBACKE- Guissé inhumé aujourd’hui , son présumé meurtrier déféré – Le fils du chef de quartier tombe - 01/07/2026

Affaire Prodac : les coulisses d’une libération surprise qui a pris Pape Malick Ndour de court…le retrait du pourvoi qui a tout changé

Affaire Prodac : les coulisses d’une libération surprise qui a pris Pape Malick Ndour de court…le retrait du pourvoi qui a tout changé - 01/07/2026

TOUBA- Serigne Basirou Mbacké franc et direct avec Sokhna Aïda Diallo : «Serigne Mountakha est prêt à passer l’éponge si vous suivez son ndigël….Serigne Saliou Thioune est le khalife de Cheikh Béthio »

TOUBA- Serigne Basirou Mbacké franc et direct avec Sokhna Aïda Diallo : «Serigne Mountakha est prêt à passer l’éponge si vous suivez son ndigël….Serigne Saliou Thioune est le khalife de Cheikh Béthio » - 01/07/2026

Cheikh Diba annonce un accord imminent avec le FMI: « Nous ne sommes plus loin du but »

Cheikh Diba annonce un accord imminent avec le FMI: « Nous ne sommes plus loin du but » - 30/06/2026

Baccalauréat 2026 : 681 candidats répartis en 2 jurys, composent au Lycée des Parcelles Assainies

Baccalauréat 2026 : 681 candidats répartis en 2 jurys, composent au Lycée des Parcelles Assainies - 30/06/2026

Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol »

Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol » - 30/06/2026

Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers

Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers - 30/06/2026

Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de

Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de " Réfugié" et déclare " l'hémicycle n'est pas un lieu de refuge". - 30/06/2026

Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers

Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers - 30/06/2026

Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés

Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés - 30/06/2026

Après l’incident à l’hémicycle, Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et défie Pastef : « Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée … Le règlement intérieur a été piétiné »

Après l’incident à l’hémicycle, Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et défie Pastef : « Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée … Le règlement intérieur a été piétiné » - 30/06/2026

Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029

Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029 - 30/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) , suivi de la clôture de la Session ordinaire unique

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) , suivi de la clôture de la Session ordinaire unique - 30/06/2026

RSS Syndication