Mondial 2026: le scandale sexuel qui aurait secoué la délégation des Lions aux États-Unis...le chef cuisinier visé par de graves accusations

Une affaire qui éclate très tôt dans le séjour des Lions



Les coulisses de la participation sénégalaise au Mondial aux États-Unis auraient été marquées par une affaire embarrassante. D’après les informations rapportées par L’observateur, le chef cuisinier de l’équipe nationale aurait été visé par des accusations de harcèlement sexuel, trois jours seulement après l’arrivée de la délégation sénégalaise à son hôtel.



L’affaire, qui aurait rapidement pris de l’ampleur, aurait créé un malaise au sein de l’environnement des Lions. Dans une compétition d’un tel niveau, où chaque détail logistique compte, cette situation aurait provoqué des remous bien au-delà du simple cadre privé.



Un départ précipité qui perturbe l’organisation des repas



Selon L’observateur, le départ précipité du chef cuisinier de l’hôtel aurait fortement perturbé l’organisation des repas de l’équipe nationale. Un élément loin d’être anodin, puisque la prise en charge alimentaire constitue un volet essentiel de la préparation des joueurs dans une compétition internationale.



La délégation sénégalaise, déjà engagée dans une campagne sportive exigeante, aurait ainsi dû gérer en interne les conséquences de cette situation inattendue. L’absence soudaine du responsable des menus aurait obligé les encadreurs à trouver des solutions pour assurer la continuité du service destiné aux Lions.



La Fédération parle d’une affaire privée



Toujours selon L’observateur, plusieurs responsables de la Fédération sénégalaise de football, contactés par téléphone ou via WhatsApp, auraient tenu à prendre leurs distances avec cette affaire. Ces derniers auraient soutenu qu’il s’agit d’une affaire strictement privée, sans lien avec l’institution fédérale.



Cette position traduit visiblement une volonté de ne pas associer directement la Fédération à un dossier sensible, dont les contours restent limités aux éléments rapportés par le journal. Les responsables fédéraux contactés n’auraient pas souhaité en faire une affaire institutionnelle.



Le ministère renvoie vers la Fédération



Dans cette affaire, le rôle du ministère des Sports est également évoqué. Mama Laye Mbaye, directeur général des Sports et chef de la délégation, a notamment été cité par L’observateur.



À propos des conditions de présence puis de départ du chef cuisinier, une position rapportée indique que le ministère ne serait pas en mesure d’expliquer comment il est venu ni ce qui s’est passé pour qu’il rentre. La même source renverrait ainsi vers la Fédération sénégalaise de football pour obtenir davantage d’éclaircissements.



Une affaire sensible au cœur de la délégation



Même si certains responsables fédéraux parlent d’une affaire privée, les conséquences organisationnelles semblent avoir été réelles. Le départ du chef cuisinier aurait touché directement un aspect important de la vie quotidienne de la sélection : l’alimentation des joueurs.



Dans une compétition mondiale, la gestion des repas, des menus et de la récupération fait partie des éléments clés de la performance. C’est pourquoi cette affaire, selon L’observateur, aurait fortement secoué l’environnement de la délégation sénégalaise aux États-Unis.