Mondial 2026 – Sénégal vs Belgique : Édouard Mendy pas apte pour le choc, mais pas encore forfait pour la suite, selon Pape Thiaw

Édouard Mendy de retour avec la Tanière



C’était l’une des grandes interrogations avant le rendez-vous décisif face à la Belgique : quelle est la véritable situation d’Édouard Mendy ? Interpellé en conférence de presse d’avant-match, Pape Thiaw a levé une partie du voile sur l’état du gardien des Lions.



Selon le sélectionneur national, Édouard Mendy avait momentanément quitté le groupe pour faire un retour dans son club. Une décision liée à la nécessité, pour son club, de revoir le joueur et d’évaluer sa situation.



« Édouard a fait un retour dans son club parce qu’ils avaient besoin de le voir. Là, il nous rejoint ce soir », a expliqué Pape Thiaw devant la presse.



Présent avec le groupe, mais forfait pour le match contre la Belgique



Si la présence d’Édouard Mendy dans la Tanière constitue une nouvelle rassurante, le gardien sénégalais ne sera toutefois pas apte à jouer contre la Belgique. Pape Thiaw a été clair sur ce point : le portier sera bien avec ses coéquipiers, mais il ne pourra pas tenir sa place sur le terrain.



« Pour l’instant, il est avec le groupe et il sera parmi nous demain, même s’il ne sera pas apte à jouer », a précisé le coach national.



Cette déclaration confirme donc l’absence d’Édouard Mendy pour cette affiche, sans pour autant acter un forfait définitif pour le reste de la compétition.



Pas encore forfait pour le tournoi



La question d’un forfait total d’Édouard Mendy pour la suite du tournoi reste ouverte. Pape Thiaw n’a pas fermé la porte à un retour du gardien si le Sénégal parvient à poursuivre l’aventure.



Le sélectionneur a laissé entendre que le staff espère revoir Édouard Mendy dans de meilleures dispositions. Mais pour cela, les Lions doivent d’abord réussir leur mission immédiate : battre la Belgique.



« Maintenant, on verra, parce qu’on a envie de le revoir. Donc, il faut aller chercher les trois points pour pouvoir espérer qu’il soit avec nous pour le reste de la compétition », a insisté Pape Thiaw.



Un enjeu sportif et mental pour les Lions



L’absence d’Édouard Mendy constitue forcément un élément important dans la préparation du match. Gardien expérimenté et cadre de la sélection, il reste une figure majeure du groupe sénégalais. Même s’il ne sera pas sur le terrain, sa présence auprès de ses coéquipiers peut compter dans un rendez-vous aussi important.



Pour Pape Thiaw, l’urgence reste cependant sportive : le Sénégal doit se concentrer sur la Belgique et aller chercher un résultat positif pour continuer à espérer dans la compétition. Le cas Édouard Mendy dépendra donc aussi du parcours des Lions.