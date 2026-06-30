Baccalauréat 2026 : 681 candidats répartis en 2 jurys, composent au Lycée des Parcelles Assainies

Les épreuves du baccalauréat 2026 ont officiellement démarré ce mardi 30 juin au Lycée des Parcelles Assainies (LPA) Unité 13, à Dakar. Au total, 681 candidats sont inscrits dans ce centre, répartis entre deux jurys.



Le jury 1454 accueille les candidats des séries L2 et S2, tandis que le jury 1455 regroupe les séries L1, L2, S1 et S2.



La supervision des épreuves est assurée par la proviseure du lycée et chef de centre, Mme Awa Ndoye Ndiaye, qui veille au bon déroulement des examens. De son côté, le président du jury 1454 s'assure du respect strict des consignes et des règles en vigueur.



Dès les premières heures de la matinée, les candidats ont pris place dans les salles d'examen dans le calme et la discipline. Aucun incident majeur n'a été enregistré lors de cette première journée.



Les épreuves se poursuivront dans les prochains jours dans ce centre, où les autorités saluent une organisation satisfaisante et des conditions propices au bon déroulement de l'examen.

