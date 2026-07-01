Belgique – Sénégal : scénario cruel, les Lions éliminés au bout du suspense après un penalty de Tielemans (3-2)

Une première période maîtrisée par les Lions



Le Sénégal avait pourtant parfaitement lancé son match. Dès l’entame, les Lions ont pris le contrôle du jeu en imposant leur rythme à la Belgique. Très présents sur les côtés, les Sénégalais ont multiplié les offensives et se sont rapidement procuré une première occasion avec Ismaïla Sarr, après un tir de Sadio Mané dévié par le gardien belge Thibaut Courtois.



Gana Guèye a également tenté sa chance sur une frappe lointaine, mais sa tentative a été stoppée par Courtois. Malgré une longue phase de possession, les Lions peinaient encore à trouver la faille.



La délivrance est finalement arrivée à la 24e minute. Sur un centre de Sadio Mané, Ismaïla Sarr place une tête qui heurte le poteau. Bien placé, Habib Diarra suit l’action et pousse le ballon au fond des filets. Le Sénégal mène alors 1-0.



Ismaïla Sarr fait le break après la pause



Au retour des vestiaires, le Sénégal poursuit sur sa lancée. À la 51e minute, Ismaïla Sarr permet aux Lions de faire le break d’un superbe geste. Après un amorti de poitrine, l’attaquant sénégalais enchaîne avec une frappe directe qui finit au fond des filets.



À 2-0, le Sénégal semble avoir pris une sérieuse option. Les Lions gèrent mieux le ballon, tandis que les Belges commencent à montrer des signes de frustration, avec notamment des disputes entre joueurs après la pause hydratation de la 69e minute.



À la 73e minute, des changements sont effectués côté sénégalais avec les sorties d’Iliman Ndiaye et Habib Diarra, remplacés respectivement par Ibrahima Mbaye et Pape Matar Sarr.



La Belgique revient de très loin



Mais dans le dernier quart d’heure, la rencontre bascule. Malgré une bonne gestion du ballon par les Lions, la Belgique pousse davantage. Les Belges multiplient les fautes, notamment sur Sadio Mané, tandis qu’Ismaïla Sarr obtient un coup franc à l’entrée de la surface.



À la 85e minute, Lukaku réduit le score et relance totalement la Belgique. Trois minutes plus tard, à la 88e minute, Tielemans égalise de la tête après une mauvaise sortie de Mory Diaw. Le Sénégal, qui menait encore 2-0 quelques minutes plus tôt, se retrouve rejoint à 2-2.



Après sept minutes de temps additionnel, le score reste inchangé. Les deux équipes filent en prolongation.



Une prolongation sous haute tension



La prolongation démarre avec de nouveaux changements côté sénégalais, notamment les entrées de Jackson, Bara Sapoko et Malick Diouf. Les deux équipes jouent sous pression, conscientes que la moindre erreur peut être fatale.



À la mi-temps de la prolongation, le score est toujours de 2-2. La Belgique fait entrer Onana, tandis que le match reste très serré. Bara Sapoko tente une frappe lointaine, puis Jackson provoque la défense belge et obtient un corner. Malick Diouf se charge de l’exécuter, mais le ballon termine dans les bras de Courtois.



Le penalty qui brise le rêve sénégalais



La décision intervient en toute fin de prolongation. Après un contact entre Lamine Camara et Tielemans, la VAR intervient. L’arbitre désigne finalement le point de penalty en faveur de la Belgique.



Tielemans prend ses responsabilités et transforme la sentence. Ce but offre la victoire à la Belgique et met fin au parcours du Sénégal.



Les Lions quittent la compétition avec d’immenses regrets. Dominateurs pendant une bonne partie du match et devant au score 2-0, ils ont laissé échapper une qualification qui semblait pourtant à leur portée. La Belgique, elle, poursuit son aventure après une victoire arrachée au bout du suspense.