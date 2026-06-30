Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers

Un important incendie s'est déclaré ce mardi à la Technopole de Fadia, dans un dépôt renfermant notamment de l'huile, des batteries et des téléviseurs. Sous l'effet de la violence des flammes, le feu a commencé à se propager à un dépôt voisin contenant des ventilateurs et divers équipements électroménagers, faisant craindre une extension du sinistre. Les sapeurs pompiers, appuyés par les équipes de sauvetage déblaiement, sont rapidement intervenus et poursuivent leurs opérations pour maîtriser l'incendie, dont l'intensité complique les manœuvres. À ce stade, l'origine du feu n'a pas été déterminée et aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités compétentes. Nous y reviendrons avec davantage de précisions dès que de nouvelles informations seront disponibles.
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