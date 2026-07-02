TOUBA- Le ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé en visite nocturne chez Serigne Mountakha Mbacké

La nuit du mardi au mercredi a enregistré une entrevue de haut vol entre le tout nouveau ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, et le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce long face -à-face, qui s’est déroulé dans la demeure du guide religieux, s’inscrit dans la droite ligne des traditions de consultation et de visites de courtoisies réservées au patriarche de Touba après nomination chez certains ministres.



Une source de nous confier que le ministre a d’abord tenu à informer officiellement le Khalife de sa prise de fonctions à la tête du département de l’Intérieur. Dans une démarche empreinte de déférence, Makhtar Cissé a ensuite sollicité du khalife des prières mais également des orientations et des conseils avisés pour mener à bien ses nouvelles et lourdes missions régaliennes.



Les échanges ont toutefois pris une tournure plus pratique au fil de la nuit. Cette rencontre stratégique intervient en effet à quelques encablures de l’édition 2026 du Grand Magal de Touba. Dans ce contexte, le ministre de l’Intérieur n’a pas éludé les enjeux logistiques et sécuritaires liés à l’événement. Selon nos informations, le locataire de la Place Soweto a profité de l’audience pour marteler solennellement son engagement : il compte ne ménager aucun effort, en collaboration avec les autorités administratives et religieuses locales, pour garantir la parfaite réussite organisationnelle du Magal.