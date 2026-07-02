Élimination du Sénégal : les supporters pointent du doigt le coach Pape Thiaw

Dans les rues de Dakar, la déception et la frustration étaient palpables au lendemain de l’élimination du Sénégal face à la Belgique. Lors d’un micro-trottoir réalisé par une équipe de Dakaractu auprès des supporters, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur incompréhension après la défaite des Lions, alors que l’équipe menait pourtant 2 buts à 0. Plusieurs intervenants ont pointé du doigt les choix du sélectionneur Pape Thiaw, estimant que ses changements ont déséquilibré l’équipe. D’autres ont plaidé pour un rajeunissement de l’effectif, appelant à donner davantage de responsabilités à la nouvelle génération afin d’insuffler un nouvel élan à la sélection nationale.
Idy SOW
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