Assemblée nationale : Marie Rose Faye nommée Directrice de Cabinet d'Ousmane Sonko


Assemblée nationale : Marie Rose Faye nommée Directrice de Cabinet d'Ousmane Sonko
Marie Rose Faye a été nommée Directrice de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale. Une nouvelle responsabilité pour cette experte en ressources humaines, également membre du parti PASTEF.
Avant cette nomination, Marie Rose Faye a occupé plusieurs fonctions importantes au sein de l’administration. De septembre 2025 à juin 2026, elle a exercé comme Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions, et Porte-parole du Gouvernement dans l’équipe Sonko II.
Elle a également dirigé l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) entre 2024 et 2025. À ce poste, elle s’est notamment illustrée dans la conduite de projets liés à la digitalisation et à l’accompagnement des PME.
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Mercredi 1 Juillet 2026
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