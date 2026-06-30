Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers

Une affiche virale qui sème la confusion



Depuis quelques heures, une affiche largement partagée sur les réseaux sociaux et certaines plateformes de messagerie fait état d’un supposé dispositif de contrôle de vitesse par radars sur l’autoroute. Le document évoque notamment une vitesse maximale fixée à 110 km/h, ainsi qu’un barème de sanctions en cas de dépassement.



Selon cette affiche, les contrevenants seraient exposés à plusieurs mesures, parmi lesquelles le retrait du permis, la garde à vue ou encore des amendes. Face à l’ampleur de la diffusion de cette information, le ministère des Transports terrestres et aériens a tenu à apporter une mise au point officielle.



Le ministère dément tout caractère officiel



Dans son communiqué, le ministère indique clairement que le document en question « n’émane ni de ses services, ni des forces de l’ordre ». Il précise également qu’aucune des informations contenues dans cette affiche n’a de caractère officiel.



Le ministère souligne que les seuils de vitesse, les montants d’amendes et les mesures coercitives mentionnés dans le document ne reposent sur aucun acte réglementaire en vigueur. Par conséquent, ces informations ne peuvent pas être opposées aux usagers de la route.



Cette clarification vise à mettre fin à la confusion entretenue par la circulation de ce document non vérifié, dans un contexte où les questions de sécurité routière restent particulièrement sensibles.



Un projet de contrôle automatisé bien en préparation



Même si l’affiche virale est démentie, le ministère précise toutefois qu’un projet de déploiement d’un système de contrôle automatisé de la circulation routière est effectivement en cours d’élaboration au sein du MITTA.



Ce projet s’inscrit dans la politique de renforcement de la sécurité routière. Ses modalités techniques, juridiques et opérationnelles sont encore en cours de finalisation.



Le ministère assure qu’avant toute mise en service, une communication officielle sera faite. Une campagne de sensibilisation à l’endroit des usagers de la route sera également menée, conformément au cadre légal et réglementaire applicable.



Appel à la vigilance et au respect du Code de la route



Le ministère appelle les citoyens à faire preuve de prudence face aux informations non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux. Il rappelle que seules les communications provenant de ses canaux officiels et de ses structures rattachées font foi.



Dans le même communiqué, le ministère réaffirme son engagement en faveur de la sécurité de tous les usagers de la route. Il invite les conducteurs à observer, en toutes circonstances, les règles du Code de la route.