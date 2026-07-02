Conseil des ministres : Aïda Mbodj quitte la DER/FJ

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé mercredi à la nomination de Monsieur Abdoulaye NIANE au poste de Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), à l’occasion du Conseil des ministres.







Expert fiscal de formation, Monsieur Niane remplace à ce poste Madame Aïssatou Mbodji. Cette nomination intervient dans le cadre du mouvement habituel de nominations administratives opéré par le chef de l’État à l’issue du Conseil des ministres.

