Conseil des ministres : Aïda Mbodj quitte la DER/FJ

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé mercredi à la nomination de Monsieur Abdoulaye NIANE au poste de Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), à l’occasion du Conseil des ministres.
Expert fiscal de formation, Monsieur Niane remplace à ce poste Madame Aïssatou Mbodji. Cette nomination intervient dans le cadre du mouvement habituel de nominations administratives opéré par le chef de l’État à l’issue du Conseil des ministres.
Autres articles
-
Organisation des JOJ méconnue des populations - Dakar mise à l’écart: Quand Abass Fall rejoint Barthélémy Dias
-
TOUBA- Le ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé en visite nocturne chez Serigne Mountakha Mbacké
-
Élimination du Sénégal en CDM : Pape Guèye annonce une pause en sélection
-
SOMISEN : Mamady Touré nommé Directeur général en remplacement de Ngagne Demba Touré
-
Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 01 juillet 2026