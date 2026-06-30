Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol »

Le député Thierno Alassane Sall s’est exprimé sur la question des fonds politiques, qu’il considère purement et simplement comme du vol. Le parlementaire a rappelé que le Premier ministre était venu évoquer ce dossier devant l’Assemblée nationale le 22 mai dernier, estimant toutefois qu’il ne lui revenait pas d’en parler. « Le Premier ministre est venu ici pour parler des fonds politiques le 22 mai dernier. Mais ce n’est pas à lui d’en parler. C’est nous, députés, qui devions en parler », a déclaré Thierno Alassane Sall qui a ajouté que le parlement aurait dû être informé de l’existence de ces fonds et déplore qu’aucun vote n’ait jamais validé leur mise en place.
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