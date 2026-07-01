Avant le choc Sénégal – Belgique : les supporters de Dakar se prononcent sur les choix de Pape Thiaw

Après un début de compétition très compliqué marqué par deux revers face à la France (3-1) puis à la Norvège (3-2), avant un éclatant succès (5-0) contre l'Irak, le Sénégal a décroché sa qualification pour les seizièmes de finale grâce au repêchage. Les Lions s'apprêtent désormais à défier la Belgique dans un match à élimination directe qui suscite un immense engouement. Dans les rues de Dakar, notamment aux Parcelles Assainies, les débats vont bon train et les supporters affichent un optimisme retrouvé à l'approche de cette rencontre décisive.



Interrogés sur leurs attentes, plusieurs citoyens estiment que le Sénégal possède les qualités nécessaires pour poursuivre son parcours. Les pronostics les plus optimistes annoncent une victoire des Lions, certains évoquant des scores de 3 vs 0 ou 2 vs 1.



Tous mettent en avant le regain de confiance observé lors de la démonstration face à l'Irak, la qualité de l'effectif ainsi que l'esprit de solidarité du groupe. Pour eux, ces éléments peuvent permettre au Sénégal de franchir un nouveau cap dans la compétition.



Parmi les personnes rencontrées, Talla Niang se dit convaincu que les Lions peuvent aller loin et appelle à une meilleure gestion de l'effectif, en insistant notamment sur le rôle de certains cadres et du milieu de terrain. Assane Gueye Ndiaye estime, pour sa part, que le sélectionneur doit rester à l'écoute des observations tout en assumant pleinement ses choix, jugeant que les ajustements effectués contre l'Irak ont porté leurs fruits.



Alioune Ndiaye invite, lui, les supporters à faire confiance au staff technique, rappelant que les décisions finales reviennent au sélectionneur. De son côté, Siteu, vendeur de café, pense que les erreurs commises lors du premier match ont été corrigées, tandis que Rawane appelle à conserver une équipe compétitive sans hésiter à remplacer les joueurs en difficulté.



À quelques heures de cette confrontation face à la Belgique, l'espoir est donc largement partagé dans la capitale sénégalaise. Si les supporters affichent des attentes élevées, ils reconnaissent également que seul le terrain livrera son verdict.