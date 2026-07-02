SOMISEN : Mamady Touré nommé Directeur général en remplacement de Ngagne Demba Touré

À l’issue du Conseil des ministres, Monsieur Mamady Touré a été nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), au titre du Ministère des Mines et de la Géologie.

Ingénieur géologue et expert minier, Mamady Touré remplace à ce poste Monsieur Ngagne Demba Touré.