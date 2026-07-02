SOMISEN : Mamady Touré nommé Directeur général en remplacement de Ngagne Demba Touré


SOMISEN : Mamady Touré nommé Directeur général en remplacement de Ngagne Demba Touré
À l’issue du Conseil des ministres, Monsieur Mamady Touré a été nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), au titre du Ministère des Mines et de la Géologie.
Ingénieur géologue et expert minier, Mamady Touré remplace à ce poste Monsieur Ngagne Demba Touré.
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Jeudi 2 Juillet 2026
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