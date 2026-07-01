Affaire Prodac : les coulisses d’une libération surprise qui a pris Pape Malick Ndour de court…le retrait du pourvoi qui a tout changé

Une sortie de prison inattendue



La nouvelle est tombée comme un coup de théâtre. Pape Malick Ndour, ancien coordonnateur général du Programme national des domaines agricoles communautaires, Prodac, et ancien ministre de la Jeunesse sous le régime du président Macky Sall, est sorti de prison mardi soir, aux environs de 21 heures.



D’après L’Observateur, l’ancien responsable politique de l’Alliance pour la République a quitté la Maison d’arrêt de Rebeuss dans des conditions aussi rapides que discrètes. Jusqu’à quelques heures avant sa libération, rien ne laissait présager un tel dénouement.



Inculpé en novembre 2025 dans le dossier du Prodac, où des irrégularités financières estimées à 2,7 milliards de FCFA sont évoquées, Pape Malick Ndour était poursuivi notamment pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



Le retrait du pourvoi qui a tout changé



Le point de bascule est venu du Parquet. Celui-ci avait initialement contesté la décision de la Chambre d’accusation financière accordant la liberté provisoire à Pape Malick Ndour. Mais, selon L’Observateur, le Parquet a finalement retiré son pourvoi.



Ce revirement de procédure a automatiquement ouvert la voie à sa libération. Une décision qui a surpris son entourage, ses conseils, mais aussi l’intéressé lui-même.



Pape Malick Ndour a confié à L’Observateur qu’il avait été informé dans la soirée du retrait du pourvoi du Parquet, avant d’être invité à accomplir les formalités nécessaires à sa libération. Il a également indiqué ne pas connaître les raisons exactes de ce changement de position.



“Prépare tes bagages, tu sors tout de suite”



Selon le récit rapporté par L’Observateur, Pape Malick Ndour avait reçu, lundi vers midi, notification du pourvoi formé par le Parquet général. Cette information avait anéanti tout espoir de sortie immédiate.



Résigné à poursuivre sa détention, il aurait même commencé à envisager, avec sa défense, une nouvelle démarche judiciaire en vue d’une demande ultérieure de liberté provisoire.



Mais le lendemain, mardi, les événements se sont accélérés. Après une journée passée à recevoir des visites jusqu’en fin d’après-midi, l’ancien coordonnateur du Prodac aurait été approché discrètement par un agent vers 18 heures. Celui-ci lui aurait annoncé qu’une décision venait de tomber et qu’il devait préparer ses bagages pour sortir immédiatement, tout en gardant l’information confidentielle.



Une stupéfaction partagée par sa défense



La surprise n’a pas seulement gagné Pape Malick Ndour. Son avocat, Me Antoine Mbengue, joint par L’Observateur, a également exprimé son étonnement, affirmant apprendre lui aussi la sortie de son client.



Deux hypothèses sont évoquées par la défense : soit le Parquet n’a finalement pas exercé le pourvoi annoncé, soit il s’en est dessaisi après l’avoir déposé. Dans les deux cas, la conséquence est la même : la procédure ayant bloqué la liberté provisoire a été levée.



Une liberté sous contrôle judiciaire strict



La libération de Pape Malick Ndour ne signifie pas pour autant la fin de ses ennuis judiciaires. Selon L’Observateur, cette mesure est assortie d’un contrôle judiciaire strict.



L’ancien ministre devra notamment porter un bracelet électronique. Il lui est également interdit de quitter la région de Dakar et de sortir de son domicile au-delà de 21 heures.



Cette libération intervient donc comme un tournant procédural important, mais le fond du dossier Prodac reste pendant devant la justice.



Un retour à domicile dans l’émotion



À sa sortie de Rebeuss, Pape Malick Ndour a regagné son domicile à Dakar, où il a été accueilli par ses proches dans une ambiance mêlant soulagement et effervescence.



l’ancien coordonnateur du Prodac apparaît marqué par la rigueur de la détention. Mais il s’est voulu prudent dans ses premières déclarations, indiquant qu’il ne pouvait pas encore trop s’exprimer.



Il a toutefois réaffirmé son innocence, tout en disant accepter les décisions de justice dans un esprit républicain.