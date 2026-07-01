Affaire « Mara Milliardaire » : la Dic rattrape le rabatteur présumé qui était en cavale

Nouvelle arrestation dans le dossier Serigne Ndao, ce mineur présenté par Libération comme ayant été livré à des prédateurs sexuels. La Division des investigations criminelles a mis fin à la cavale d’Adama Sène, 24 ans, présenté comme un maillon central du réseau présumé. Son arrestation pourrait fragiliser la défense d’autres mis en cause, notamment Abdoulaye Fall alias « Mara Milliardaire ».


Affaire « Mara Milliardaire » : la Dic rattrape le rabatteur présumé qui était en cavale
Une neuvième arrestation dans une affaire tentaculaire
 
Libération révèle une neuvième arrestation dans l’affaire dite « Mara Milliardaire » et cie. Cette nouvelle interpellation concerne Adama Sène, âgé de 24 ans, qui se présente comme peintre domicilié à Thiès. Selon le journal, il était recherché dans le cadre de l’enquête menée par la Division des investigations criminelles.
 
L’affaire porte sur le cas de Serigne Ndao, un mineur que Libération décrit comme ayant été détourné et livré à des prédateurs. Le dossier avait déjà connu plusieurs rebondissements, dont l’arrestation d’Abdoulaye Fall alias « Mara Milliardaire », écroué pour de lourdes accusations.
 
Le rôle présumé d’Adama Sène
 
D’après les éléments rapportés par Libération, Adama Sène est présenté comme un élément central du réseau. Serigne Ndao aurait expliqué que ce dernier lui avait promis de le rendre riche en le « plaçant » auprès d’autres hommes, dont Abdoulaye Faye.
 
Dans son récit, le mineur aurait détaillé la manière dont Adama Sène l’aurait abordé avant de le détourner. Cette version, rapportée par Libération, donne à l’arrestation du mis en cause une importance particulière dans la progression de l’enquête.
 
Une arrestation qui pourrait peser lourd dans le dossier
 
Jusqu’ici, selon Libération, Abdoulaye Fall alias « Mara Milliardaire » aurait adopté une ligne de défense fondée sur la dénégation systématique, malgré les témoignages et les éléments techniques versés au dossier.
 
Mais l’arrestation d’Adama Sène pourrait changer la donne. Le journal indique que ce dernier aurait fait des aveux jugés importants concernant Abdoulaye Fall et Moussa Diop, un autre inculpé. Ces déclarations pourraient donc peser lourd dans la suite de la procédure, notamment si elles viennent corroborer les éléments déjà recueillis par les enquêteurs.
 
Les lourdes accusations visant « Mara Milliardaire »
 
Libération rappelle que la dernière arrestation marquante dans ce dossier était celle d’Abdoulaye Fall, surnommé « Mara Milliardaire ». Ce dernier a été écroué pour association de malfaiteurs, pédophilie, actes contre nature, détournement et viols répétitifs sur mineur, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, refus d’obtempérer et rébellion.
 
Le journal ajoute qu’il a également été condamné dernièrement pour tentative d’évasion. Ces éléments donnent la mesure de la gravité du dossier, dans lequel plusieurs personnes sont désormais mises en cause.
 
Déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye
 
Adama Sène a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye. Les faits visés, selon Libération, sont association de malfaiteurs, actes contre nature, détournement de mineur, viols répétitifs sur mineur, pédophilie et proxénétisme.
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Mercredi 1 Juillet 2026
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