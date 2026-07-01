SUITE MEURTRE À MBACKE- Guissé inhumé aujourd’hui , son présumé meurtrier déféré – Le fils du chef de quartier tombe

C’est une journée de recueillement qui s’annonce à Mbacké dans un quartier « Route de Kaël » complètement perturbé. Le corps de Mamadou Guissé, dont la mort brutale a plongé les populations dans l’effroi, sera inhumé ce mercredi 1er juillet au cimetière de Ndoyène. Après avoir été acheminé à l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins d’une autopsie, la dépouille a été restituée à la famille éplorée, qui pourra enfin organiser des obsèques dignes.



Pendant ce temps, l’enquête progresse à grands pas. Le présumé meurtrier, qui avait pris la fuite, a été intercepté à Koungheur, alors qu’il tentait désespérément de quitter le territoire national. Un dénouement qui soulage partiellement les proches de la victime, mais qui ne suffit pas à calmer les esprits dans un quartier sous tension.



Car au-delà du drame, c’est tout un réseau souterrain qui est en train d’être démantelé. Quelques heures après la mort de Mamadou Guissé, une opération coup de poing a été menée, ce même jour vers 15h30, par les éléments du commissariat de Mbacké. Dans le quartier Diamaguène, les forces de l’ordre ont interpellé 12 jeunes, amis et compagnons de la victime, qui s’étaient réunis sur une natte à proximité du domicile mortuaire. Officiellement, ils attendaient le corps pour l’inhumation. Mais les policiers, en pleine fouille, ont mis au jour une tout autre réalité.



Les douze individus ont été pris en flagrant délit de détention et d’usage collectif de stupéfiants. La saisie est édifiante : huit cornets de chanvre indien, quatre joints entamés, une soixantaine de comprimés d’ecstasy de toutes les couleurs – connus sous les noms de « Volets » ou « Souss » – ainsi qu’un paquet de cigarettes vide et des allumettes. Tous ont été placés en garde à vue.



Mais l’élément qui a véritablement sidéré les enquêteurs est l’implication du fils du chef de quartier de Route de Kaël, identifié sous les initiales A. Barry. Soupçonné de jouer un rôle fondamental dans l’existence d’un réseau de vente de drogue, il a reçu la visite des policiers pour une perquisition à son domicile familial. Celle-ci n’a rien donné, mais les enquêteurs, bien renseignés, ont poursuivi leurs recherches jusqu’à Diamaguène, dans une chambre que le suspect louait en toute discrétion. Là, la découverte a été accablante : une trentaine de cornets de drogue ont été saisis.



A. Barry a été immédiatement reconduit au commissariat de police pour la suite des investigations. Son arrestation, couplée à celle des 11 autres jeunes, jette une lumière crue sur l’emprise des stupéfiants dans le quartier, et soulève des questions sur l’omerta qui a pu régner.



Alors que le corps de Mamadou Guissé s’apprête à rejoindre sa dernière demeure à Ndoyène, c’est tout un quartier qui tremble, entre recueillement et sidération. L’enquête, elle, menée par les hommes du commissaire Guèye ne fait que commencer.

Affaire à suivre …