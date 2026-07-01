SUITE MEURTRE À MBACKE- Guissé inhumé aujourd’hui , son présumé meurtrier déféré – Le fils du chef de quartier tombe


SUITE MEURTRE À MBACKE- Guissé inhumé aujourd’hui , son présumé meurtrier déféré – Le fils du chef de quartier tombe
C’est une journée de recueillement qui s’annonce à Mbacké dans un quartier «  Route de Kaël » complètement perturbé. Le corps de Mamadou Guissé, dont la mort brutale a plongé les populations dans l’effroi, sera inhumé ce mercredi 1er juillet au cimetière de Ndoyène. Après avoir été acheminé à l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins d’une autopsie, la dépouille a été restituée à la famille éplorée, qui pourra enfin organiser des obsèques dignes.

Pendant ce temps, l’enquête progresse à grands pas. Le présumé meurtrier, qui avait pris la fuite, a été intercepté à Koungheur, alors qu’il tentait désespérément de quitter le territoire national. Un dénouement qui soulage partiellement les proches de la victime, mais qui ne suffit pas à calmer les esprits dans un quartier sous tension.

Car au-delà du drame, c’est tout un réseau souterrain qui est en train d’être démantelé. Quelques heures après la mort de Mamadou Guissé, une opération coup de poing a été menée, ce même jour vers 15h30, par les éléments du commissariat de Mbacké. Dans le quartier Diamaguène, les forces de l’ordre ont interpellé 12 jeunes, amis et compagnons de la victime, qui s’étaient réunis sur une natte à proximité du domicile mortuaire. Officiellement, ils attendaient le corps pour l’inhumation. Mais les policiers, en pleine fouille, ont mis au jour une tout autre réalité.

Les douze individus ont été pris en flagrant délit de détention et d’usage collectif de stupéfiants. La saisie est édifiante : huit cornets de chanvre indien, quatre joints entamés, une soixantaine de comprimés d’ecstasy de toutes les couleurs – connus sous les noms de « Volets » ou « Souss » – ainsi qu’un paquet de cigarettes vide et des allumettes. Tous ont été placés en garde à vue.

Mais l’élément qui a véritablement sidéré les enquêteurs est l’implication du fils du chef de quartier de Route de Kaël, identifié sous les initiales A. Barry. Soupçonné de jouer un rôle fondamental dans l’existence d’un réseau de vente de drogue, il a reçu la visite des policiers pour une perquisition à son domicile familial. Celle-ci n’a rien donné, mais les enquêteurs, bien renseignés, ont poursuivi leurs recherches jusqu’à Diamaguène, dans une chambre que le suspect louait en toute discrétion. Là, la découverte a été accablante : une trentaine de cornets de drogue ont été saisis.

A. Barry a été immédiatement reconduit au commissariat de police pour la suite des investigations. Son arrestation, couplée à celle des 11 autres  jeunes, jette une lumière crue sur l’emprise des stupéfiants dans le quartier, et soulève des questions sur l’omerta qui a pu régner.

Alors que le corps de Mamadou Guissé s’apprête à rejoindre sa dernière demeure à Ndoyène, c’est tout un quartier qui tremble, entre recueillement et sidération. L’enquête, elle, menée par les hommes du commissaire Guèye ne fait que commencer.
 Affaire à suivre …
Autres articles
Mercredi 1 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fraude bancaire/700 millions FCFA visés : la Dnlt démonte le réseau des sociétés fictives, faux cachets ,retraits frauduleux et comptes fantômes…plus de 211 millions FCFA détournés

Fraude bancaire/700 millions FCFA visés : la Dnlt démonte le réseau des sociétés fictives, faux cachets ,retraits frauduleux et comptes fantômes…plus de 211 millions FCFA détournés - 01/07/2026

Affaire « Mara Milliardaire » : la Dic rattrape le rabatteur présumé qui était en cavale

Affaire « Mara Milliardaire » : la Dic rattrape le rabatteur présumé qui était en cavale - 01/07/2026

Affaire Prodac : les coulisses d’une libération surprise qui a pris Pape Malick Ndour de court…le retrait du pourvoi qui a tout changé

Affaire Prodac : les coulisses d’une libération surprise qui a pris Pape Malick Ndour de court…le retrait du pourvoi qui a tout changé - 01/07/2026

TOUBA- Serigne Basirou Mbacké franc et direct avec Sokhna Aïda Diallo : «Serigne Mountakha est prêt à passer l’éponge si vous suivez son ndigël….Serigne Saliou Thioune est le khalife de Cheikh Béthio »

TOUBA- Serigne Basirou Mbacké franc et direct avec Sokhna Aïda Diallo : «Serigne Mountakha est prêt à passer l’éponge si vous suivez son ndigël….Serigne Saliou Thioune est le khalife de Cheikh Béthio » - 01/07/2026

Cheikh Diba annonce un accord imminent avec le FMI: « Nous ne sommes plus loin du but »

Cheikh Diba annonce un accord imminent avec le FMI: « Nous ne sommes plus loin du but » - 30/06/2026

Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens

Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens - 30/06/2026

Baccalauréat 2026 : 681 candidats répartis en 2 jurys, composent au Lycée des Parcelles Assainies

Baccalauréat 2026 : 681 candidats répartis en 2 jurys, composent au Lycée des Parcelles Assainies - 30/06/2026

Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol »

Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol » - 30/06/2026

Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers

Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers - 30/06/2026

Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de

Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de " Réfugié" et déclare " l'hémicycle n'est pas un lieu de refuge". - 30/06/2026

Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers

Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers - 30/06/2026

Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés

Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés - 30/06/2026

Après l’incident à l’hémicycle, Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et défie Pastef : « Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée … Le règlement intérieur a été piétiné »

Après l’incident à l’hémicycle, Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et défie Pastef : « Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée … Le règlement intérieur a été piétiné » - 30/06/2026

Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029

Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029 - 30/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) , suivi de la clôture de la Session ordinaire unique

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) , suivi de la clôture de la Session ordinaire unique - 30/06/2026

Rosso /Affaire réseau présumé homosexuel : l’enquête de la gendarmerie prend une nouvelle tournure … deux mis en cause désormais visés pour transmission volontaire du VIH

Rosso /Affaire réseau présumé homosexuel : l’enquête de la gendarmerie prend une nouvelle tournure … deux mis en cause désormais visés pour transmission volontaire du VIH - 30/06/2026

Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026

Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026 - 30/06/2026

Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives

Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives - 29/06/2026

Assemblée nationale : Pastef adopte l’ensemble de son texte sur la révision constitutionnelle

Assemblée nationale : Pastef adopte l’ensemble de son texte sur la révision constitutionnelle - 29/06/2026

Assemblée nationale : Le Pastef rejette les amendements du gouvernement défendus par le ministre Moussa Sarr

Assemblée nationale : Le Pastef rejette les amendements du gouvernement défendus par le ministre Moussa Sarr - 29/06/2026

Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature »

Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature » - 29/06/2026

Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter »

Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter » - 29/06/2026

Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité

Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité - 29/06/2026

Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle

Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle - 29/06/2026

Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS

Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS - 29/06/2026

[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension

[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension - 29/06/2026

Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance

Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance - 29/06/2026

Médina : neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression aux Allées du Centenaire

Médina : neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression aux Allées du Centenaire - 29/06/2026

MBACKE – Fin de cavale pour M’Bâ, présumé meurtrier de Moussa Guissé / Interpellé à Koungheul alors qu’il tentait de brouiller les pistes

MBACKE – Fin de cavale pour M’Bâ, présumé meurtrier de Moussa Guissé / Interpellé à Koungheul alors qu’il tentait de brouiller les pistes - 29/06/2026

Aminata Touré à Ousmane SONKO:

Aminata Touré à Ousmane SONKO: " Niou fal la Premier ministre djokh la ay dossiers meuno ci touss niou dakeu la". - 28/06/2026

RSS Syndication