Fraude bancaire/700 millions FCFA visés : la Dnlt démonte le réseau des sociétés fictives, faux cachets ,retraits frauduleux et comptes fantômes…plus de 211 millions FCFA détournés

Une enquête partie d’un réseau de faussaires spécialisés dans la fraude documentaire a permis à la Dnlt de mettre au jour une vaste affaire de fraude bancaire. Selon Libération, des sociétés fictives, de faux ordres de virement, des identités usurpées et des informations sensibles issues du secteur bancaire auraient servi à viser plusieurs entreprises, des particuliers et même des clients décédés. Le montant global visé est estimé à 700 millions FCFA, dont plus de 211 millions FCFA effectivement détournés.