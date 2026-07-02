Irruption de la gendarmerie dans l’hémicycle : L’opposition exige des explications sur l’intervention du GIGN

Le député Abdou Mbow, du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a exigé, au nom de l’opposition, que toute la lumière soit faite sur l’intervention de la gendarmerie nationale survenue le 29 juin dernier à l’intérieur de l’hémicycle de l’Assemblée nationale.



S’exprimant lors d’une conférence de presse, le parlementaire a rappelé que la gendarmerie nationale demeure une institution républicaine, placée sous l’autorité de la Constitution et de la loi, et que l’obéissance hiérarchique ne saurait justifier l’exécution d’un ordre manifestement illégal. Il a ainsi réclamé des explications publiques sur les circonstances de cette intervention, qu’il a qualifiée de brutale, disproportionnée et non nécessaire.



Les députés de l’opposition disent exiger de savoir qui, au sein de la hiérarchie militaire, a donné l’ordre de faire exécuter cette réquisition, sur quel fondement juridique elle repose, en vertu de quelle disposition du règlement elle a été mise en œuvre, et quels agents de sécurité ont accepté de l’exécuter. « Les Sénégalais ont le droit de savoir, ils ont le droit d’avoir des réponses à toutes ces questions », a insisté Abdou Mbow, estimant que cette séquence restera comme l’une des pages les plus sombres de l’histoire parlementaire du pays.