Après l’incident à l’hémicycle, Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et défie Pastef : « Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée … Le règlement intérieur a été piétiné »

Au lendemain d’un incident survenu à l’Assemblée nationale, le député Abdou Mbow a pris la parole dans l’hémicycle pour dénoncer ce qu’il considère comme une atteinte grave à l’institution parlementaire. Dans une déclaration au ton ferme, il a directement mis en cause Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale, tout en interpellant les députés de Pastef sur leur responsabilité politique.


Une prise de parole sous le signe de la gravité
 
C’est avec un ton solennel que le député Abdou Mbow s’est exprimé devant ses collègues, en présence notamment du ministre des Finances, du Budget et du Plan. Dès l’entame de son intervention, le parlementaire a tenu à préciser que sa prise de parole ne visait pas à revenir sur un simple « affront personnel », mais sur un événement qu’il juge beaucoup plus grave.
 
Selon lui, l’incident de la veille ne concerne pas uniquement sa personne. Abdou Mbow estime que c’est l’institution parlementaire elle-même qui a été atteinte.
 
« Hier, ce n’est pas Abdou Mbow qui a été humilié. Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée. Hier, c’est le règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui a été piétiné », a-t-il déclaré devant l’hémicycle.
 
Le règlement intérieur au cœur de sa dénonciation
 
Dans son intervention, Abdou Mbow a insisté sur le respect du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Pour le député, les faits survenus la veille traduisent un manquement aux principes qui doivent encadrer le fonctionnement de l’institution.
 
Il considère que la présidence de l’Assemblée nationale doit être exercée avec impartialité, retenue et respect des droits de tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique.
 
S’adressant directement à Ousmane Sonko, Abdou Mbow a contesté sa « légitimité politique et morale » à présider l’institution, dans les conditions ayant conduit à sa désignation par ce qu’il qualifie de « majorité mécanique ».
 
Ousmane Sonko directement visé
 
Le député n’a pas ménagé le président de l’Assemblée nationale. Dans une charge politique particulièrement sévère, Abdou Mbow a accusé Ousmane Sonko d’avoir transformé la présidence de l’institution en un outil de domination et de règlement de comptes.
 
« La présidence de l’Assemblée nationale n’est pas un instrument de domination et de règlement de comptes », a-t-il lancé.
 
Selon lui, Ousmane Sonko aurait dû être le garant des droits de tous les députés. Mais Abdou Mbow estime qu’au lieu de faire prévaloir le droit, le président de l’Assemblée nationale aurait laissé s’installer une logique de confrontation.
 
Le député va plus loin en accusant celui qu’il dit avoir « usurpé » le perchoir d’avoir choisi « la domination de force ».
 
Une attaque politique contre la majorité Pastef
 
Au-delà d’Ousmane Sonko, Abdou Mbow a également adressé un message direct aux députés de Pastef. Il leur a rappelé que le peuple sénégalais leur avait donné une majorité parlementaire dans l’espoir d’une rupture, conformément aux promesses portées par leur camp politique.
 
Mais, selon lui, cette attente aurait été déçue. Le député accuse la majorité de ne pas comprendre sa mission parlementaire et de s’illustrer par des comportements qu’il juge contraires à l’esprit républicain.
 
Il reproche notamment aux députés de Pastef de passer leur temps à « insulter, calomnier, dénigrer » et désormais, selon ses mots, à tenter « d’humilier » leurs collègues.
 
« Peine perdue », prévient Abdou Mbow
 
Malgré l’incident dénoncé, Abdou Mbow affirme que son camp reste déterminé. Il assure que les tentatives d’intimidation ou d’humiliation ne feront pas reculer ceux qui entendent défendre les principes républicains.
 
« Sachez que c’est peine perdue », a-t-il lancé à l’endroit des députés de Pastef.
 
Dans la suite de son propos, le parlementaire a réaffirmé son engagement en faveur de la République, de l’État de droit, de la démocratie et des libertés.
 
Une intervention qui ravive les tensions à l’Assemblée
 
Cette prise de parole d’Abdou Mbow intervient dans un climat manifestement tendu au sein de l’hémicycle. À travers son discours, le député a voulu donner une portée institutionnelle à l’incident évoqué, en le présentant non comme un différend personnel, mais comme une remise en cause du bon fonctionnement de l’Assemblée nationale.
 
Son intervention traduit aussi la profondeur des tensions politiques entre l’opposition parlementaire et la majorité Pastef, dans un contexte où les débats au sein de l’institution restent marqués par de fortes crispations.
 

En s’adressant directement à Ousmane Sonko et aux députés de Pastef, Abdou Mbow a choisi de porter le débat sur le terrain de la légitimité, du respect du règlement intérieur et de la défense des principes démocratiques.
Autres articles

Mardi 30 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol »

Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques: « C’est du vol » - 30/06/2026

Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers

Technopole de Fadia : un violent incendie ravage des dépôts, importante mobilisation des sapeurs pompiers - 30/06/2026

Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de

Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de " Réfugié" et déclare " l'hémicycle n'est pas un lieu de refuge". - 30/06/2026

Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers

Radars, Amendes, permis, garde à vue, limitation à 110 km/h : le ministère des Transports terrestre alerte sur une affiche non officielle et met en garde les usagers - 30/06/2026

Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés

Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés - 30/06/2026

Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029

Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029 - 30/06/2026

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) , suivi de la clôture de la Session ordinaire unique

[🔴 DIRECT] Assemblée Nationale : Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) , suivi de la clôture de la Session ordinaire unique - 30/06/2026

Rosso /Affaire réseau présumé homosexuel : l’enquête de la gendarmerie prend une nouvelle tournure … deux mis en cause désormais visés pour transmission volontaire du VIH

Rosso /Affaire réseau présumé homosexuel : l’enquête de la gendarmerie prend une nouvelle tournure … deux mis en cause désormais visés pour transmission volontaire du VIH - 30/06/2026

Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026

Célébration de l’excellence scientifique au Grand Théâtre : Khadidiatou Ka et Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye sacrées reines nationales 2026 - 30/06/2026

Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives

Révision constitutionnelle : le film d’une mobilisation sous tension de l’opposition et des forces vives - 29/06/2026

Assemblée nationale : Pastef adopte l’ensemble de son texte sur la révision constitutionnelle

Assemblée nationale : Pastef adopte l’ensemble de son texte sur la révision constitutionnelle - 29/06/2026

Assemblée nationale : Le Pastef rejette les amendements du gouvernement défendus par le ministre Moussa Sarr

Assemblée nationale : Le Pastef rejette les amendements du gouvernement défendus par le ministre Moussa Sarr - 29/06/2026

Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature »

Abdou Mbow défie Pastef après son expulsion de l’hémicycle: « Aucune force de l’ordre ne pourra nous faire reculer face aux dérives de Sonko et de sa dictature » - 29/06/2026

Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter »

Me Aïssata Tall Sall après l’incident à l’hémicycle : « Cette loi n’ira nulle part parce que c’est une faction qui est en train de la voter » - 29/06/2026

Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité

Assemblée nationale : le député Abdou Mbow évacué de l'hémicycle par les forces de sécurité - 29/06/2026

Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle

Tension à l’assemblée : Abdou Mbow extirpé par les gendarmes, Takku Wallu déserte l’hémicycle - 29/06/2026

Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS

Manifestation devant l’assemblée nationale : Babacar Bâ du Forum du justiciable interpellé par les FDS - 29/06/2026

[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension

[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension - 29/06/2026

Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance

Réforme institutionnelle : l’Assemblée nationale sous haute surveillance - 29/06/2026

Médina : neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression aux Allées du Centenaire

Médina : neuf présumés braqueurs arrêtés après une violente agression aux Allées du Centenaire - 29/06/2026

MBACKE – Fin de cavale pour M’Bâ, présumé meurtrier de Moussa Guissé / Interpellé à Koungheul alors qu’il tentait de brouiller les pistes

MBACKE – Fin de cavale pour M’Bâ, présumé meurtrier de Moussa Guissé / Interpellé à Koungheul alors qu’il tentait de brouiller les pistes - 29/06/2026

Aminata Touré à Ousmane SONKO:

Aminata Touré à Ousmane SONKO: " Niou fal la Premier ministre djokh la ay dossiers meuno ci touss niou dakeu la". - 28/06/2026

Abdourahmane Diouf flingue Ousmane Sonko: « Nous n’avons rien à faire d’un guide de perlimpinpin »

Abdourahmane Diouf flingue Ousmane Sonko: « Nous n’avons rien à faire d’un guide de perlimpinpin » - 28/06/2026

Le président ne peut plus être chef de parti : Une révision qui constitue un « danger pour la République », avertit Aminata Touré

Le président ne peut plus être chef de parti : Une révision qui constitue un « danger pour la République », avertit Aminata Touré - 28/06/2026

Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle SBB et les « forces vives » à se mobiliser contre le vote de lundi

Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle SBB et les « forces vives » à se mobiliser contre le vote de lundi - 28/06/2026

Réformes constitutionnelles : Y’en a marre alerte l’opinion et exige un referendum

Réformes constitutionnelles : Y’en a marre alerte l’opinion et exige un referendum - 28/06/2026

« Dérives constitutionnelles » : Aar Sunu République donne rendez-vous en juillet pour sa première marche

« Dérives constitutionnelles » : Aar Sunu République donne rendez-vous en juillet pour sa première marche - 28/06/2026

Rosso Sénégal : La gendarmerie démantèle un réseau présumé homosexuel, cinq personnes en garde à vue, des ramifications évoquées jusqu'à Nouakchott, Mbour, Saint Louis...

Rosso Sénégal : La gendarmerie démantèle un réseau présumé homosexuel, cinq personnes en garde à vue, des ramifications évoquées jusqu'à Nouakchott, Mbour, Saint Louis... - 28/06/2026

Médina : deux cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol dans une boutique de téléphones

Médina : deux cambrioleurs arrêtés après une tentative de vol dans une boutique de téléphones - 28/06/2026

MEURTRE À MBACKÉ - Comment une bagarre le matin a fini par un crime le soir ! La police à la recherche d’un jeune motocycliste présumé meurtrier, qui a détalé après son forfait.

MEURTRE À MBACKÉ - Comment une bagarre le matin a fini par un crime le soir ! La police à la recherche d’un jeune motocycliste présumé meurtrier, qui a détalé après son forfait. - 28/06/2026

RSS Syndication