Après l’incident à l’hémicycle, Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et défie Pastef : « Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée … Le règlement intérieur a été piétiné »

Une prise de parole sous le signe de la gravité



C’est avec un ton solennel que le député Abdou Mbow s’est exprimé devant ses collègues, en présence notamment du ministre des Finances, du Budget et du Plan. Dès l’entame de son intervention, le parlementaire a tenu à préciser que sa prise de parole ne visait pas à revenir sur un simple « affront personnel », mais sur un événement qu’il juge beaucoup plus grave.



Selon lui, l’incident de la veille ne concerne pas uniquement sa personne. Abdou Mbow estime que c’est l’institution parlementaire elle-même qui a été atteinte.



« Hier, ce n’est pas Abdou Mbow qui a été humilié. Hier, c’est l’Assemblée nationale qui a été humiliée. Hier, c’est le règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui a été piétiné », a-t-il déclaré devant l’hémicycle.



Le règlement intérieur au cœur de sa dénonciation



Dans son intervention, Abdou Mbow a insisté sur le respect du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Pour le député, les faits survenus la veille traduisent un manquement aux principes qui doivent encadrer le fonctionnement de l’institution.



Il considère que la présidence de l’Assemblée nationale doit être exercée avec impartialité, retenue et respect des droits de tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique.



S’adressant directement à Ousmane Sonko, Abdou Mbow a contesté sa « légitimité politique et morale » à présider l’institution, dans les conditions ayant conduit à sa désignation par ce qu’il qualifie de « majorité mécanique ».



Ousmane Sonko directement visé



Le député n’a pas ménagé le président de l’Assemblée nationale. Dans une charge politique particulièrement sévère, Abdou Mbow a accusé Ousmane Sonko d’avoir transformé la présidence de l’institution en un outil de domination et de règlement de comptes.



« La présidence de l’Assemblée nationale n’est pas un instrument de domination et de règlement de comptes », a-t-il lancé.



Selon lui, Ousmane Sonko aurait dû être le garant des droits de tous les députés. Mais Abdou Mbow estime qu’au lieu de faire prévaloir le droit, le président de l’Assemblée nationale aurait laissé s’installer une logique de confrontation.



Le député va plus loin en accusant celui qu’il dit avoir « usurpé » le perchoir d’avoir choisi « la domination de force ».



Une attaque politique contre la majorité Pastef



Au-delà d’Ousmane Sonko, Abdou Mbow a également adressé un message direct aux députés de Pastef. Il leur a rappelé que le peuple sénégalais leur avait donné une majorité parlementaire dans l’espoir d’une rupture, conformément aux promesses portées par leur camp politique.



Mais, selon lui, cette attente aurait été déçue. Le député accuse la majorité de ne pas comprendre sa mission parlementaire et de s’illustrer par des comportements qu’il juge contraires à l’esprit républicain.



Il reproche notamment aux députés de Pastef de passer leur temps à « insulter, calomnier, dénigrer » et désormais, selon ses mots, à tenter « d’humilier » leurs collègues.



« Peine perdue », prévient Abdou Mbow



Malgré l’incident dénoncé, Abdou Mbow affirme que son camp reste déterminé. Il assure que les tentatives d’intimidation ou d’humiliation ne feront pas reculer ceux qui entendent défendre les principes républicains.



« Sachez que c’est peine perdue », a-t-il lancé à l’endroit des députés de Pastef.



Dans la suite de son propos, le parlementaire a réaffirmé son engagement en faveur de la République, de l’État de droit, de la démocratie et des libertés.



Une intervention qui ravive les tensions à l’Assemblée



Cette prise de parole d’Abdou Mbow intervient dans un climat manifestement tendu au sein de l’hémicycle. À travers son discours, le député a voulu donner une portée institutionnelle à l’incident évoqué, en le présentant non comme un différend personnel, mais comme une remise en cause du bon fonctionnement de l’Assemblée nationale.



Son intervention traduit aussi la profondeur des tensions politiques entre l’opposition parlementaire et la majorité Pastef, dans un contexte où les débats au sein de l’institution restent marqués par de fortes crispations.





En s’adressant directement à Ousmane Sonko et aux députés de Pastef, Abdou Mbow a choisi de porter le débat sur le terrain de la légitimité, du respect du règlement intérieur et de la défense des principes démocratiques.