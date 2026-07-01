TOUBA- Serigne Basirou Mbacké franc et direct avec Sokhna Aïda Diallo : «Serigne Mountakha est prêt à passer l’éponge si vous suivez son ndigël….Serigne Saliou Thioune est le khalife de Cheikh Béthio »

Une visite empreinte de symboles et de fortes implications spirituelles s’est déroulée ce week-end à Touba. Sokhna Aïda Diallo, épouse de feu Cheikh Béthio Thioune, s’est rendue chez Serigne Bassirou Mbacké Saliou, khalife de la concession de Serigne Saliou Mbacké. Une démarche qui survient dans un contexte marqué par le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou, et qui s’inscrit dans une volonté apparente d’apaisement et de réconciliation.



Accueillie par le chef religieux, Sokhna Aïda Diallo a eu droit à un échange franc et direct. Serigne Bassirou Mbacké Saliou, sans détour, a tenu à relayer avec fidélité les propos du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, concernant la situation actuelle et les attentes envers la disciple.



« Lors de votre première tentative de visite, j’étais absent pour des raisons médicales impérieuses. Aujourd’hui, bien que votre venue m’ait été annoncée tardivement, le destin a voulu que je me trouve chez Serigne Mountakha pour un ziar au moment où vous m’attendiez », a confié Serigne Bassirou. C’est dans ce cadre qu’il a pu informer le khalife général de la présence de Sokhna Aïda Diallo, et rapporter sa réponse, à la fois ferme et porteuse d’une main tendue.



« Serigne Mountakha a exprimé sa satisfaction quant à ce geste. Il m’a confié qu’il est prêt à tout oublier et à passer l’éponge, à une condition essentielle : que vous acceptiez de suivre l’orthodoxie mouride, de vous plier aux ndigël et de vous comporter comme tous les autres disciples, en vous écartant de tout ce qui est prohibé », a martelé le khalife de Serigne Saliou Mbacké.



Poursuivant son propos, Serigne Bassirou Mbacké Saliou a tenu à rappeler avec solennité les fondamentaux de la lignée spirituelle. « Il est nécessaire de reconnaître que Serigne Saliou Thioune est le khalife de Cheikh Béthio, tout comme moi-même je suis le khalife de la concession de Serigne Saliou Mbacké. Je n’ai pas choisi cette fonction ; c’est Dieu qui en a décidé ainsi, et je m’y plie avec toutes les exigences que cela implique », a-t-il souligné, réaffirmant l’ordre établi et la légitimité des successions au sein du mouridisme.



Avant de quitter Touba, Sokhna Aïda Diallo a été aperçue chez plusieurs autres chefs religieux mourides, une série de visites qui laisse augurer de nouvelles avancées ou, du moins, d’une volonté marquée de dialogue. Reste à savoir si cette main tendue par le khalife général des Mourides sera saisie, et si la disciple acceptera de se conformer aux règles orthodoxes pour tourner définitivement la page des tensions.



Affaire à suivre…