Louga : Des individus lourdement armés braquent une boutique au quartier montagne, près de 10 millions emportés

Une boutique servant également de point de service Wave a été la cible d'un violent braquage dans la soirée du lundi 29 juin 2026 à Louga. Des individus lourdement armés ont emporté une importante somme d'argent ainsi que plusieurs téléphones utilisés pour les transactions et d'autres destinés à la vente, causant un préjudice estimé à près de 10 millions de FCFA.



Le braquage s'est produit aux environs de 21 heures dans une boutique située à proximité de la caserne des sapeurs-pompiers, près du rond-point Keur Momar Sarr, dans le quartier Montagne, selon le témoignage du gérant, Abdoulaye Niang.



« J'étais concentré à servir les clients lorsqu'un groupe de malfaiteurs est apparu soudainement dans la boutique. J'ai essayé d'alerter le voisinage, mais il n'y avait personne. Quand j'ai voulu casser leur pare-brise pour les empêcher de fuir, ils ont tiré des coups de feu en l'air », a raconté le gérant de la boutique.



D'après la victime, les assaillants étaient munis de machettes et de pistolets et circulaient à bord d'un véhicule Mitsubishi L200 de couleur noire. Il affirme également que les membres du gang s'exprimaient en langue pulaar.



Les malfaiteurs ont emporté une importante somme d'argent ainsi que les téléphones servant aux opérations financières de la boutique. « Tout ce qu'ils ont pris avoisine les 10 millions de FCFA », a indiqué Abdoulaye Niang.



Une enquête devrait être ouverte afin d'identifier les auteurs de cette attaque et de les traduire devant la justice.

