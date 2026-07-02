Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 01 juillet 2026

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :


Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 01 juillet 2026
Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Faly SECK, Administrateur civil principal, est nommé Président du Haut Conseil du Dialogue social, poste vacant ; 

Monsieur Abdoulaye NIANE, Expert fiscal, est nommé Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en remplacement de Madame Aïssatou MBODJI ;

Monsieur Amadou NIANG, Consultant, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat (SOGEPA), poste vacant.

Au titre de la Primature

Monsieur Moustapha MBENGUE, Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication, est nommé Directeur des Archives du Sénégal, poste vacant.

Au titre du Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan

Monsieur Abdourahmane BALDE, Juriste fiscaliste, est nommé Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), en remplacement de Monsieur Toussaint MANGA ;

Monsieur Mamadou GUEYE, Titulaire d’un Diplôme supérieur en Finance et Comptabilité, est nommé Administrateur du Fonds de Garantie Automobile, poste vacant.

Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Monsieur Guédji DIOUF, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 606 920/E, précédemment Gouverneur de la région de Tambacounda, est nommé Gouverneur de la région de Kaolack, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moctar WATT, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdourahmane NDIAYE, Administrateur civil principal, matricule de solde n° 661 357/D, est nommé Gouverneur de la région de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Guédji DIOUF, appelé à d’autres fonctions.

Au titre du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions

Monsieur Mouhamadou Moustapha THIOUNE, Administrateur civil principal, matricule de solde n° 608 875/H, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions ;

Monsieur Mamadou Moustapha DIALLO, Spécialiste en Gestion de Projets et en Finances publiques, matricule de solde n° 634 436/Z, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions.

Au titre du Ministère des Télécommunications et du Numérique

Monsieur Serigne Ahmadou Bamba SY, Ingénieur géomécanicien, Expert en Management de Projets, matricule de solde n° 751 991/B, est nommé Secrétaire général du Ministère des Télécommunications et du Numérique.

Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Énergie

Monsieur Thierno Seydou LY, Ingénieur pétrolier, matricule de solde n° 727 813/B, est nommé Directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN Holding SA), en remplacement de Monsieur Alioune GUEYE.

Au titre du Ministère des Mines et de la Géologie

Monsieur Mamady TOURE, Ingénieur géologue, Expert minier, est nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), en remplacement de Monsieur Ngagne Demba TOURE.

Au titre du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

• Monsieur Abdou Simbandy DIATTA, Enseignant en Arts et Culture, précédemment Directeur général de la Culture, est nommé Directeur général du Musée des Civilisations noires, poste vacant.

Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

Monsieur Mamadou DIOUF, Spécialiste en Décentralisation et en Développement local, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Développement Local (ADL).

Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce

Monsieur Cheikh Ahmeth Tidiane GUEYE, Ingénieur chimiste agro-alimentaire, Spécialiste en Transformation, est nommé Directeur général de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), poste vacant ;

Monsieur Ismaila KEBE, Consultant en Management, Audit et Evaluation, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), poste vacant ;

Monsieur Oumar REMY, Expert en Commerce international, est nommé Directeur général de l’Agence de Promotion des Sites industriels (APROSI), en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE.

Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Barka CISSE, Manager des Ressources humaines, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de l’Université Souleymane NIANG de Matam, poste vacant ;

Monsieur Baye Mayoro DIOP, Enseignant-chercheur, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de l’Université Alioune Diop de Bambey, en remplacement de Monsieur Aliou SÈNE.

Au titre du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

Monsieur Cheikh Tacko DIOP, Professeur agrégé de Médecine, Titulaire d’un Diplôme supérieur en Finances publiques et en Economie de la Santé, est nommé Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale,en remplacement de Monsieur Matar SENE ;

Monsieur Paul Joseph NDIAYE, Titulaire d’un Master en Audit et Contrôle de Gestion, est nommé Directeur général de l’Action sociale (DGAS), en remplacement de Monsieur Boucar DIOUF. 
 
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Jeudi 2 Juillet 2026
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