Élimination du Sénégal en CDM : Pape Guèye annonce une pause en sélection

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain de l’équipe nationale, Pape Guèye est revenu sur l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus par la Belgique (3-2 après prolongation) mercredi à Seattle. « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination », a d’abord annoncé le joueur de Villareal, avant d’ajouter sur son avenir en sélection : « Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. »







Auteur d’un doublé décisif face à l’Irak lors de la phase de groupes, Pape Guèye avait pourtant été l’un des artisans du parcours sénégalais dans ce Mondial, où les Lions avaient décroché leur qualification pour les seizièmes de finale en tant que meilleurs troisièmes du groupe I. Face à la Belgique, le Sénégal menait pourtant 2-0 avant de céder en fin de match, puis en prolongation, sur un penalty transformé par Youri Tielemans.

