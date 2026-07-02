Yeumbeul : six personnes déférées dans une affaire mêlant chantage, extorsion, transmission volontaire du VIH et actes contre nature

Une enquête menée par le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul COMICO a conduit au démantèlement d’un réseau présumé impliqué dans une affaire particulièrement sensible mêlant tentative d’extorsion de fonds, chantage, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Au terme des investigations, six individus ont été déférés devant le procureur de la République le 1er juillet 2026.


Yeumbeul : six personnes déférées dans une affaire mêlant chantage, extorsion, transmission volontaire du VIH et actes contre nature
Une affaire déclenchée par une tentative présumée de chantage
 
Selon les éléments de l’enquête, l’affaire trouve son origine dans une intervention de la Brigade de Recherches dans la nuit du 27 juin 2026. Les policiers ont été saisis après qu’un homme a affirmé avoir été victime d’une tentative d’extorsion de fonds orchestrée par deux individus rencontrés à Mbour.
 
D’après ses déclarations, le contact avait été établi sur TikTok avant que plusieurs échanges ne conduisent à une rencontre dans une chambre. C’est là qu’un second homme aurait fait irruption, armé d’une machette. Les deux suspects auraient alors pris des photographies de la victime avant d’exiger le versement de 200 000 FCFA, menaçant de diffuser les images sur les réseaux sociaux en cas de refus.
 
Prétextant devoir récupérer l’argent à son domicile situé à Boune, à Dakar, la victime présumée a sollicité l’intervention de la police, permettant l’interpellation en flagrant délit des deux mis en cause.
 
Les premiers suspects reconnaissent les faits
 
Lors de leurs auditions, les deux hommes ont reconnu avoir réclamé la somme de 200 000 FCFA, chacun attribuant toutefois à l’autre le rôle principal dans cette tentative de chantage.
 
Ils ont été placés en garde à vue pour tentative d’extorsion de fonds et chantage, tandis que le plaignant a également été maintenu à la disposition des enquêteurs afin de poursuivre les investigations.
 
Les investigations s’élargissent
 
L’exploitation technique du téléphone portable du plaignant a conduit les enquêteurs à approfondir leurs investigations.
 
Selon la police, les données numériques recueillies ont permis d’identifier plusieurs personnes avec lesquelles il entretenait des échanges via les applications WhatsApp et Messenger. Trois autres individus, domiciliés entre Yeumbeul, Keur Mbaye Fall et Pikine, ont ainsi été interpellés.
 
Les enquêteurs estiment avoir mis au jour un réseau structuré de contacts et de rencontres organisé à travers les réseaux sociaux.
 
Des examens médicaux versés au dossier
 
Dans le cadre de la procédure, des réquisitions médicales ont été adressées au Centre de Santé de Yeumbeul.
 
D’après les résultats communiqués aux enquêteurs, trois des six personnes mises en cause sont porteuses du VIH. Les intéressés ont reconnu avoir entretenu des relations sexuelles entre eux. L’un d’eux a déclaré que certains rapports s’étaient déroulés sans protection, tandis qu’un autre a affirmé avoir toujours utilisé des moyens de protection. Une autre personne citée au cours de l’enquête a, pour sa part, nié toute relation sexuelle, indiquant n’avoir connu l’un des mis en cause que par l’intermédiaire de TikTok.
 
Six personnes déférées
 
Au terme des investigations, les six personnes mises en cause ont été présentées au procureur de la République.
 
Elles sont poursuivies pour tentative d’extorsion de fonds, chantage, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.
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Jeudi 2 Juillet 2026
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