Assemblée nationale: Abdou Mbow qualifie Ousmane Sonko de " Réfugié" et déclare " l'hémicycle n'est pas un lieu de refuge".


Lors de son intervention à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, l'honorable député Abdou Mbow, a sévèrement tiré sur Ousmane Sonko en rappelant notamment sa déclaration sur la dette cachée, qui dit-il, a plongé le pays dans une situation économique catastrophique. " Après, il est venu se refugier à l'hémicycle mais l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de refuge". Avant de faire état du montant de ses fonds politiques estimé à 1 milliard 700 millions lors de son passage à la primature. " Vous ne pouvez pas utiliser ces fonds à votre guise et venir vous réfugier à l'Assemblée nationale.", a-t-il martelé.
 
" La deuxième chose, Dieu est le meilleur des juges, vous avez géré nos finances publiques, et l'ancienne ministre de la femme a détourné les deniers publics en les mettant à la disposition des bandits et des brigands. Il faut que cela soit clair", a-t-il ajouté. 
 
Abdou Mbow a denoncé le fait qu'Ousmane Sonko ait porté le débat sur la dette cachée avant de revenir plus tard pour dire qu'il n'avait pas à sa disposition les leviers nécessaires pour apprécier. "  Mais de qui se moque-t-on? Ousmane Sonko se moque-t-il des sénégalais en disant qu'il n'avait pas les leviers nécessaires alors que c'était lui le premier ministre?", s'est-il interrogé. " Mais tout sera clair parce que l'Assemblée nationale n'est pas une échappatoire", a-t-il conclu.
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Mardi 30 Juin 2026
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