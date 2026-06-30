Besoin de financement : Le Sénégal table sur 19689 milliards de francs CFA, soit 6563,1 par an sur 2027-2029

Devant l’Assemblée nationale ce matin, le ministre de l’économie, des finances et du plan, Cheikh Diba a annoncé un chiffre représentant le besoin global de financement de l’économie sénégalaise. Il s’élève à 19 689,4 milliards de francs CFA sur la période 2027-2029, soit une moyenne annuelle de 6 563,1 milliards. Le ministre a précisé que ce besoin est imputable à 77,26 % à l’amortissement de la dette, le reste se répartissant entre la couverture du déficit budgétaire (14,8 %) et les arriérés sur ressources intérieures.



Pour y faire face, le gouvernement mise sur la mobilisation d’emprunts-projets et d’autres emprunts, ainsi que sur une gestion active de la dette privilégiant les financements à moyen et long terme. Cheikh Diba, s’exprimant à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), a également mis en avant le recours croissant aux partenariats public-privé (PPP), évoquant la création de l’Unité nationale d’appui au partenariat public-privé et la mise en place d’un cadre juridique dédié, destinés à associer davantage le secteur privé au financement des infrastructures.