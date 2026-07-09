Mbaye Gouy Gui affiche une confiance totale avant son duel contre Niang Ballo : « Souma khekoul diapal ni mane djiguene la w.. »


À quelques jours de son affrontement très attendu contre Niang Ballo, prévu ce dimanche 12 juillet à l'Arène nationale et organisé par Jaambar Production, Mbaye Gouy Gui a tenu, ce jeudi, son open presse devant une foule de supporters venus lui témoigner leur soutien.
 
L'ambiance était au rendez vous avec la présence de plusieurs lutteurs de son écurie, notamment Mor Kang Kang, qui a électrisé le public par ses pas de danse, ainsi que Ndiaye Tine. Sous les encouragements de ses fans, le Baol Baol a effectué ses derniers réglages, affichant une excellente condition physique, beaucoup de puissance et une confiance qui a rassuré son entourage.
 
À l'issue de la séance, Mor Kang Kang s'est montré très optimiste au micro. Selon lui, Mbaye Gouy Gui a suivi une préparation rigoureuse et possède tous les atouts pour s'imposer malgré la résistance annoncée de Niang Ballo. Il a même prédit une victoire éclatante de son coéquipier, déterminé à rebondir après sa récente défaite.
 
Prenant ensuite la parole, Mbaye Gouy Gui a promis une mobilisation exceptionnelle de ses supporters le jour du combat. Plus déterminé que jamais, il affirme ne craindre en rien son adversaire et assure que le public découvrira son véritable visage dans l'arène.
 
« Ce sera mon combat le plus facile. Je vais corriger Niang Ballo, quoi qu'on dise. Je n'ai pas peur de lui. Je m'entraîne matin, midi et soir. Le jour du combat, tout le monde verra. Et si je ne me bats pas, sachez que je ne suis pas un homme », a lancé Mbaye Gouy Gui, sous les acclamations de ses supporters.
 
Après plusieurs face à face marqués par des échanges musclés, les deux lutteurs sont désormais attendus de pied ferme pour un combat qui promet des étincelles ce dimanche à l'Arène nationale.
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Jeudi 9 Juillet 2026
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