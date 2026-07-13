Affaire de harcèlement présumé : Abdoulaye Fall sort du silence et affirme que le dossier est « clos »

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, est revenu sur les accusations de harcèlement sexuel présumé visant le chef cuisinier de la délégation sénégalaise lors de la Coupe du monde aux États Unis. Interrogé sur cette affaire, il a indiqué avoir demandé des explications à l'intéressé après une plainte formulée par une employée prénommée Martha. Selon lui, le chef cuisinier a reconnu avoir eu une discussion amicale avec cette dernière, tout en niant toute intention de nature sexuelle. Abdoulaye Fall a également précisé que la police américaine s'était rendue auprès de la délégation à la suite d'une déposition de la plaignante.



Le président de la FSF affirme toutefois qu'aucune plainte formelle n'a été adressée à la Fédération et qu'aucun élément factuel n'est venu étayer les accusations. Il dit avoir reçu le rapport de la police américaine et considère désormais que « l'incident est clos ». Défendant le chef cuisinier, qu'il décrit comme un homme discret, respecté et pieux, Abdoulaye Fall estime qu'un malentendu lié aux différences culturelles pourrait être à l'origine de cette affaire et affirme ne pas pouvoir imaginer que ce dernier ait commis les faits qui lui sont reprochés.