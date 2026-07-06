Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses


Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses
Le gardien sénégalais brise le silence après la défaite contre la Belgique
 
Quelques jours après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde face à la Belgique, Mory Diaw a pris la parole sur Instagram. Selon Wiwsport le gardien des Lions a reconnu sa part de responsabilité dans la défaite, notamment après son erreur sur le deuxième but belge.
 
Une élimination difficile à digérer
 
Le Sénégal s’est incliné 3-2 face à la Belgique dans un match à forte intensité. Une défaite douloureuse pour les Lions, mais aussi pour les supporters, qui espéraient voir l’équipe nationale poursuivre son parcours.
 
Mory Diaw, visiblement marqué par cette élimination, a choisi de s’adresser directement au public sénégalais à travers un message publié sur les réseaux sociaux.
 
Une erreur assumée sur le deuxième but belge
 
Wiwsport rappelle que le gardien du Havre AC a commis une grosse erreur sur le but égalisateur des Belges à 2-2. Dans son message, Mory Diaw reconnaît que cet épisode a pesé lourd dans l’issue de la rencontre.
 
Le portier explique qu’il n’a pas besoin de revoir les images pour comprendre qu’il a une part de responsabilité. Il rappelle aussi la dureté du poste de gardien, où une seule action peut parfois effacer tout le travail accompli auparavant.
 
« J’ai ma part de responsabilité »
 
Le message de Mory Diaw est d’abord celui d’un joueur touché. Il évoque un rêve d’enfant : porter les couleurs du Sénégal en Coupe du monde. Mais ce rêve s’est achevé brutalement, dans une immense déception.
 
Dans son texte cité par Wiwsport, le gardien affirme ressentir une grande tristesse pour ses coéquipiers, pour les familles des joueurs et surtout pour tout un peuple qui rêvait avec l’équipe nationale.
 
Un message d’excuse aux supporters
 
Mory Diaw a également présenté ses excuses aux supporters sénégalais. Il dit regretter de ne pas avoir pu emmener l’équipe plus loin dans la compétition.
 
Mais le gardien refuse que cette élimination fasse oublier le travail construit par les Lions ces dernières années. Il rappelle les victoires, les qualifications, les sacrifices, les blessures, les moments de doute et l’engagement d’un groupe qui, selon lui, n’a jamais cessé d’y croire.
 
Une promesse de revenir plus fort
 
Malgré la douleur de l’élimination, Mory Diaw promet de se relever. Le joueur de 33 ans assure que son amour pour le maillot national demeure intact et que la fierté de représenter le Sénégal sur la plus grande scène du football ne disparaîtra pas.
 
Il affirme vouloir revenir avec davantage de détermination, estimant que les grandes cicatrices peuvent devenir de grandes forces. Un message de responsabilité, mais aussi de résilience, adressé à tout un peuple déçu par la sortie des Lions.
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Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



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