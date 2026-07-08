Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara

L’ancien joueur Amara Traoré, 61 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis dans une affaire présumée d’escroquerie foncière. Selon Libération, il est visé par une plainte pour abus de confiance portant sur 40 millions de FCFA au préjudice de Souleymane Diawara, lui aussi ancien joueur.