Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara

L’ancien joueur Amara Traoré, 61 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis dans une affaire présumée d’escroquerie foncière. Selon Libération, il est visé par une plainte pour abus de confiance portant sur 40 millions de FCFA au préjudice de Souleymane Diawara, lui aussi ancien joueur.


Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara
Une garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis
 
Selon les informations de Libération, Amara Traoré, âgé de 61 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis. L’affaire porte sur un présumé abus de confiance dans le cadre d’une opération foncière.
 
Le plaignant, Souleymane Diawara, également présenté comme un ancien joueur, accuse Amara Traoré d’avoir reçu une importante somme d’argent pour l’achat d’un terrain.
 
40 millions de FCFA au cœur du litige
 
D’après Libération, la plainte de Souleymane Diawara porte sur la somme de 40 millions de FCFA. Le plaignant affirme avoir remis cet argent à Amara Traoré afin qu’il procède à l’achat d’un terrain.
 
Mais plusieurs années après, selon la version du plaignant rapportée par le journal, aucun terrain n’aurait été acheté et la somme remise n’aurait pas été restituée.
 
Une défense axée sur un frère décédé
 
Face à ces accusations, Amara Traoré aurait avancé une autre version. Selon Libération, il prétend avoir remis l’argent à son frère, aujourd’hui décédé. Cette explication constitue l’un des points centraux de sa défense dans cette affaire présumée d’escroquerie foncière.
 
Les enquêteurs devront désormais vérifier les déclarations des différentes parties et établir le circuit exact de l’argent, ainsi que les engagements pris au moment de la remise des fonds.
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Mercredi 8 Juillet 2026
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