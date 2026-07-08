Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara

Une garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis
Selon les informations de Libération, Amara Traoré, âgé de 61 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis. L’affaire porte sur un présumé abus de confiance dans le cadre d’une opération foncière.
Le plaignant, Souleymane Diawara, également présenté comme un ancien joueur, accuse Amara Traoré d’avoir reçu une importante somme d’argent pour l’achat d’un terrain.
40 millions de FCFA au cœur du litige
D’après Libération, la plainte de Souleymane Diawara porte sur la somme de 40 millions de FCFA. Le plaignant affirme avoir remis cet argent à Amara Traoré afin qu’il procède à l’achat d’un terrain.
Mais plusieurs années après, selon la version du plaignant rapportée par le journal, aucun terrain n’aurait été acheté et la somme remise n’aurait pas été restituée.
Une défense axée sur un frère décédé
Face à ces accusations, Amara Traoré aurait avancé une autre version. Selon Libération, il prétend avoir remis l’argent à son frère, aujourd’hui décédé. Cette explication constitue l’un des points centraux de sa défense dans cette affaire présumée d’escroquerie foncière.
Les enquêteurs devront désormais vérifier les déclarations des différentes parties et établir le circuit exact de l’argent, ainsi que les engagements pris au moment de la remise des fonds.
Selon les informations de Libération, Amara Traoré, âgé de 61 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis. L’affaire porte sur un présumé abus de confiance dans le cadre d’une opération foncière.
Le plaignant, Souleymane Diawara, également présenté comme un ancien joueur, accuse Amara Traoré d’avoir reçu une importante somme d’argent pour l’achat d’un terrain.
40 millions de FCFA au cœur du litige
D’après Libération, la plainte de Souleymane Diawara porte sur la somme de 40 millions de FCFA. Le plaignant affirme avoir remis cet argent à Amara Traoré afin qu’il procède à l’achat d’un terrain.
Mais plusieurs années après, selon la version du plaignant rapportée par le journal, aucun terrain n’aurait été acheté et la somme remise n’aurait pas été restituée.
Une défense axée sur un frère décédé
Face à ces accusations, Amara Traoré aurait avancé une autre version. Selon Libération, il prétend avoir remis l’argent à son frère, aujourd’hui décédé. Cette explication constitue l’un des points centraux de sa défense dans cette affaire présumée d’escroquerie foncière.
Les enquêteurs devront désormais vérifier les déclarations des différentes parties et établir le circuit exact de l’argent, ainsi que les engagements pris au moment de la remise des fonds.
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