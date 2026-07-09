Coly Faye 2 évite la prison : le lutteur condamné à une amende avant son combat contre Petit Lô

Un dossier sensible à la veille d’un grand combat



L’affaire a secoué le monde de la lutte. Placé sous mandat de dépôt le 6 juillet avec sept de ses proches, Coly Faye 2 comparaissait devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour des faits liés au chanvre indien.



Selon L’observateur, cette procédure intervient à quelques jours seulement de son combat contre Petit Lô, une affiche très attendue par les amateurs de lutte.



Une opération menée à Touba-Thiaroye



L’affaire trouve son origine dans une opération de gendarmerie menée à Touba-Thiaroye. Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Thiaroye, appuyés par la Légion de gendarmerie d’intervention, investissent le domicile du lutteur après plusieurs dénonciations de riverains.



Ces derniers se plaignaient depuis plusieurs mois de va-et-vient de jeunes dans la concession. Au cours de la perquisition, les gendarmes découvrent une faible quantité de chanvre indien ainsi que des résidus.



Les prévenus rejettent les accusations



À l’audience, les sept coprévenus contestent les accusations. Ils nient avoir consommé du chanvre indien. L’un d’eux explique avoir été interpellé alors que Coly Faye 2 préparait son combat.



De son côté, le lutteur affirme que la maison appartient à sa grand-mère. Il soutient que les autres prévenus sont des amis d’enfance et qu’ils l’aidaient dans son arsenalmystique dans le cadre de sa préparation sportive.



Le sac au centre des débats



Coly Faye 2 reconnaît toutefois que des graines de chanvre indien ont été retrouvées dans son sac. Il explique qu’il s’agissait d’un simple sac de voyage dans lequel il transportait notamment son petit-déjeuner après l’entraînement.



Face aux questions du parquet, il maintient qu’il ne consomme pas de chanvre indien, même s’il admet que les graines découvertes se trouvaient dans son sac.



Le parquet réclame un mois ferme



Le procureur estime que Coly Faye 2 a reconnu être propriétaire du sac contenant les graines. Il requiert un mois d’emprisonnement ferme contre les huit prévenus.



La défense conteste cette analyse. L’avocat du lutteur dénonce une application excessive de la théorie du propriétaire des lieux et rappelle que Coly Faye 2 prépare un combat majeur. Il sollicite une simple amende pour son client et la relaxe des autres prévenus.



Une condamnation symbolique



Après délibéré, le tribunal reconnaît Coly Faye 2 coupable de détention de chanvre indien, mais le dispense de peine d’emprisonnement. Il devra s’acquitter d’une amende de 100 000 FCfa.



Les autres prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite. Cette décision ouvre la voie au retour du lutteur dans l’arène, à quelques jours de son combat contre Petit Lô.