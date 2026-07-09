Coly Faye 2 évite la prison : le lutteur condamné à une amende avant son combat contre Petit Lô

À quelques jours de son combat très attendu contre Petit Lô, Coly Faye 2 a été jugé devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Selon L’observateur, poursuivi pour détention et usage de chanvre indien, le lutteur a finalement échappé à la prison et devrait retrouver l’arène.


Coly Faye 2 évite la prison : le lutteur condamné à une amende avant son combat contre Petit Lô
Un dossier sensible à la veille d’un grand combat
 
L’affaire a secoué le monde de la lutte. Placé sous mandat de dépôt le 6 juillet avec sept de ses proches, Coly Faye 2 comparaissait devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour des faits liés au chanvre indien.
 
Selon L’observateur, cette procédure intervient à quelques jours seulement de son combat contre Petit Lô, une affiche très attendue par les amateurs de lutte.
 
Une opération menée à Touba-Thiaroye
 
L’affaire trouve son origine dans une opération de gendarmerie menée à Touba-Thiaroye. Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Thiaroye, appuyés par la Légion de gendarmerie d’intervention, investissent le domicile du lutteur après plusieurs dénonciations de riverains.
 
Ces derniers se plaignaient depuis plusieurs mois de va-et-vient de jeunes dans la concession. Au cours de la perquisition, les gendarmes découvrent une faible quantité de chanvre indien ainsi que des résidus.
 
Les prévenus rejettent les accusations
 
À l’audience, les sept coprévenus contestent les accusations. Ils nient avoir consommé du chanvre indien. L’un d’eux explique avoir été interpellé alors que Coly Faye 2 préparait son combat.
 
De son côté, le lutteur affirme que la maison appartient à sa grand-mère. Il soutient que les autres prévenus sont des amis d’enfance et qu’ils l’aidaient dans son arsenalmystique dans le cadre de sa préparation sportive.
 
Le sac au centre des débats
 
Coly Faye 2 reconnaît toutefois que des graines de chanvre indien ont été retrouvées dans son sac. Il explique qu’il s’agissait d’un simple sac de voyage dans lequel il transportait notamment son petit-déjeuner après l’entraînement.
 
Face aux questions du parquet, il maintient qu’il ne consomme pas de chanvre indien, même s’il admet que les graines découvertes se trouvaient dans son sac.
 
Le parquet réclame un mois ferme
 
Le procureur estime que Coly Faye 2 a reconnu être propriétaire du sac contenant les graines. Il requiert un mois d’emprisonnement ferme contre les huit prévenus.
 
La défense conteste cette analyse. L’avocat du lutteur dénonce une application excessive de la théorie du propriétaire des lieux et rappelle que Coly Faye 2 prépare un combat majeur. Il sollicite une simple amende pour son client et la relaxe des autres prévenus.
 
Une condamnation symbolique
 
Après délibéré, le tribunal reconnaît Coly Faye 2 coupable de détention de chanvre indien, mais le dispense de peine d’emprisonnement. Il devra s’acquitter d’une amende de 100 000 FCfa.
 
Les autres prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite. Cette décision ouvre la voie au retour du lutteur dans l’arène, à quelques jours de son combat contre Petit Lô.
Autres articles
Jeudi 9 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Après 24 heures de garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis, l’ancien sélectionneur national Amara Traoré libéré après le versement de 30 millions FCFA

Après 24 heures de garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis, l’ancien sélectionneur national Amara Traoré libéré après le versement de 30 millions FCFA - 09/07/2026

Infrastructures phares des JOJ dakar 2026, le stade iba mar diop et la piscine olympique sur la ligne d'arrivee : Déthié Fall met Djirèye clotilde Coly sur la piste

Infrastructures phares des JOJ dakar 2026, le stade iba mar diop et la piscine olympique sur la ligne d'arrivee : Déthié Fall met Djirèye clotilde Coly sur la piste - 09/07/2026

Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara

Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara - 08/07/2026

Papa Boy Djinné évite la prison : le lutteur condamné à une amende de 50 000 FCFA

Papa Boy Djinné évite la prison : le lutteur condamné à une amende de 50 000 FCFA - 07/07/2026

Mondial: l'Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) dans le choc des 8e de finale

Mondial: l'Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) dans le choc des 8e de finale - 06/07/2026

Solidarité au Camp pénal : l’association Jamm ak Yeurmande offre plus de 500kits d’hygiène aux femmes

Solidarité au Camp pénal : l’association Jamm ak Yeurmande offre plus de 500kits d’hygiène aux femmes - 06/07/2026

Mondial 2026: L’UEFA condamne la décision de la FIFA de lever la suspension de Balogun

Mondial 2026: L’UEFA condamne la décision de la FIFA de lever la suspension de Balogun - 06/07/2026

Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses

Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses - 06/07/2026

Thiaroye-sur-Mer : dénoncé par ses voisins, le lutteur Coly Faye 2 arrêté avec sept autres individus… son combat contre Petit Lô menacé

Thiaroye-sur-Mer : dénoncé par ses voisins, le lutteur Coly Faye 2 arrêté avec sept autres individus… son combat contre Petit Lô menacé - 06/07/2026

Basket : les « Lions » terminent le premier tour en patron et filent vers la suite

Basket : les « Lions » terminent le premier tour en patron et filent vers la suite - 06/07/2026

Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts

Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts - 05/07/2026

Mondial 2026 : La compétition qui confirme le plafond de verre africain

Mondial 2026 : La compétition qui confirme le plafond de verre africain - 04/07/2026

La frayeur de l’Argentine face à des Cap-Verdiens héroïques

La frayeur de l’Argentine face à des Cap-Verdiens héroïques - 04/07/2026

Coupe du monde 2026: le Ghana s'incline logiquement contre la Colombie et sort en 16es de finale

Coupe du monde 2026: le Ghana s'incline logiquement contre la Colombie et sort en 16es de finale - 04/07/2026

Le coup de poker australien échoue: l‘Égypte se qualifie au bout du suspense, Salah réussit une panenka

Le coup de poker australien échoue: l‘Égypte se qualifie au bout du suspense, Salah réussit une panenka - 03/07/2026

Allemagne : Nagelsmann quitte son poste de sélectionneur, Klopp pressenti

Allemagne : Nagelsmann quitte son poste de sélectionneur, Klopp pressenti - 03/07/2026

Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison

Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison - 03/07/2026

Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale

Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale - 03/07/2026

16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1)

16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1) - 03/07/2026

Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2)

Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2) - 01/07/2026

Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe

Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe - 01/07/2026

Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0)

Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0) - 01/07/2026

Belgique – Sénégal : Habib Diarra fait trembler les filets après une entame de feu des Lions (1-0)

Belgique – Sénégal : Habib Diarra fait trembler les filets après une entame de feu des Lions (1-0) - 01/07/2026

El Hadji Diouf avant Sénégal-Belgique : « On n’a rien à envier à cette équipe belge, on se doit de se qualifier »

El Hadji Diouf avant Sénégal-Belgique : « On n’a rien à envier à cette équipe belge, on se doit de se qualifier » - 01/07/2026

Coupe du monde 2026 : Le onze officiel du Sénégal dévoilé face à la Belgique

Coupe du monde 2026 : Le onze officiel du Sénégal dévoilé face à la Belgique - 01/07/2026

16e de finale de la Coupe du monde : Harry Kane brise le rêve congolais (2-1)

16e de finale de la Coupe du monde : Harry Kane brise le rêve congolais (2-1) - 01/07/2026

Sénégal-Belgique : Pape Thiaw répond sur le cas Amadou Onana

Sénégal-Belgique : Pape Thiaw répond sur le cas Amadou Onana - 01/07/2026

Mondial-2026: la France bat la Suède 3-0 avec un doublé de Mbappé et passe en 8e

Mondial-2026: la France bat la Suède 3-0 avec un doublé de Mbappé et passe en 8e - 30/06/2026

Papa Boy Djinné rattrapé par les gendarmes : joints, mégots et résidus de chanvre indien saisis dans sa chambre

Papa Boy Djinné rattrapé par les gendarmes : joints, mégots et résidus de chanvre indien saisis dans sa chambre - 30/06/2026

Coupe du monde 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas et file en 8es de finale

Coupe du monde 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas et file en 8es de finale - 30/06/2026

RSS Syndication