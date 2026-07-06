Mondial: l'Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) dans le choc des 8e de finale

L'Espagne, une des favorites pour le titre, a eu toutes les peines du monde à se débarrasser du Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), qui a peut-être disputé son dernier match international à 41 ans, lundi en 8e de finale de la Coupe du monde à Arlington, près de Dallas.
La Roja, championne du monde en 2010, a marqué à la 90e+1 grâce à Mikel Merino, tout juste entré en jeu. Les Espagnols affronteront en quarts le vainqueur de l'opposition entre les Etats-Unis et la Belgique, qui se disputera lundi soir (00H00 GMT) à Seattle.
Autres articles
-
Solidarité au Camp pénal : l’association Jamm ak Yeurmande offre plus de 500kits d’hygiène aux femmes
-
Mondial 2026: L’UEFA condamne la décision de la FIFA de lever la suspension de Balogun
-
Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses
-
Thiaroye-sur-Mer : dénoncé par ses voisins, le lutteur Coly Faye 2 arrêté avec sept autres individus… son combat contre Petit Lô menacé
-
Basket : les « Lions » terminent le premier tour en patron et filent vers la suite