Mondial 2026: L’UEFA condamne la décision de la FIFA de lever la suspension de Balogun

Cette décision est intervenue après un appel téléphonique du président américain à Gianni Infantino, selon plusieurs sources concordantes. Le locataire de la Maison-Blanche a d’ailleurs salué publiquement ce qu’il a qualifié de correction d’une injustice. La Fédération royale belge de football s’est dite stupéfaite par cette décision, la jugeant en contradiction directe avec les règlements du tournoi, et a évoqué l’étude de tous les recours possibles.







Dans son communiqué, l’UEFA a rappelé que le football repose sur des règles qui garantissent une compétition équitable, honnête et transparente, et qu’une suspension automatique consécutive à un carton rouge ne relève pas d’une option discrétionnaire. Le sélectionneur anglais s’est lui aussi interrogé publiquement sur la cohérence de cette décision, se demandant où s’arrêterait désormais la possibilité de revenir sur une sanction disciplinaire.







Un épisode qui ravive le souvenir d’un précédent concernant une autre star du football, dont l’exclusion avait également été ramenée d’une lourde suspension à une seule rencontre par le biais de ce même article 27, alimentant les critiques sur un traitement à géométrie variable selon la notoriété des joueurs ou le poids sportif de leur sélection.

