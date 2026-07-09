Infrastructures phares des JOJ dakar 2026, le stade iba mar diop et la piscine olympique sur la ligne d'arrivee : Déthié Fall met Djirèye clotilde Coly sur la piste

Une visite ministérielle sur deux sites stratégiques



Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et la ministre des Sports et de la Jeunesse, Djirèye Clotilde Coly, ont effectué une visite conjointe de supervision au Stade Iba Mar Diop et à la Piscine olympique.



les deux membres du gouvernement ont constaté l’achèvement des travaux de ces deux complexes modernisés. Ces infrastructures, désormais mises aux normes internationales, attendent leurs dates d’inauguration par le président de la République avant d’être officiellement remises au Comité d’organisation.



Des joyaux sportifs aux standards internationaux



Cette inspection marque une étape cruciale dans la dernière ligne droite des préparatifs des JOJ Dakar 2026, qui est le premier événement olympique de l’histoire du continent africain.



Le complexe Iba Mar Diop, décrit comme un véritable poumon sportif au cœur de la capitale, a subi une restructuration complète sur une superficie de cinq hectares. Le site dispose désormais d’une tribune principale de 8 000 places, d’une mini-arena de 3 000 places et de deux terrains de football modernes.



La Piscine olympique, elle, a été entièrement rénovée par des spécialistes pour offrir un cadre de compétition optimal.



Déthié Fall salue la qualité des ouvrages



Au cours des échanges, le ministre des Infrastructures a salué le travail accompli par les équipes. Il a mis en avant la coordination avec l’Ageroute et l’engagement des entreprises partenaires.



Déthié Fall a insisté sur la nécessité d’un suivi quotidien rigoureux pour ces infrastructures. Il a également rappelé l’exigence de qualité voulue au sommet de l’État. les installations visitées répondent « parfaitement aux normes internationales ».



Il a aussi indiqué que le Comité d’organisation des JOJ et son coordonnateur pourraient bientôt prendre possession des lieux pour finaliser les derniers ajustements nécessaires.



Djirèye Clotilde Coly rassurée



Pour sa première sortie officielle sur le terrain depuis sa prise de fonction, la ministre des Sports et de la Jeunesse, Djirèye Clotilde Coly, a affiché un optimisme mesuré mais fort.



Elle a félicité son homologue des Infrastructures et souligné le bond qualitatif technique et architectural des édifices. elle s’est dite rassurée après la visite de deux sites sur les huit prévus.



La ministre a estimé que l’état d’avancement global était correct et que le Sénégal se trouvait sur la bonne voie pour accueillir cet événement de portée mondiale, important à la fois pour le pays et pour l’Afrique.