FSF : Abdoulaye Fall explique le remplacement d'un gynécologue par un spécialiste de la médecine du sport

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a expliqué les raisons ayant conduit au recrutement du Dr Jean Marc Sène au sein du staff médical des Lions. Selon lui, ce médecin français d'origine sénégalaise dispose d'une solide expérience acquise auprès de plusieurs sélections nationales, notamment avec l'équipe de France féminine de football et la sélection française de rugby. Il précise que ce choix répond également aux demandes formulées par le capitaine de l'équipe nationale, qui transmet régulièrement à la Fédération les besoins et axes d'amélioration identifiés avant chaque grande compétition.



Abdoulaye Fall souligne que la volonté de la FSF est d'offrir aux internationaux le meilleur encadrement médical possible, en associant les compétences locales à une expertise venue de l'étranger. Il estime que la présence du Dr Jean Marc Sène permettra d'apporter davantage de confiance à un groupe composé en partie de joueurs évoluant en Europe. Le président de la Fédération a également indiqué que le médecin en poste, le Dr Fedior, est gynécologue de formation et que son profil ne correspondait pas pleinement aux exigences du suivi médical de sportifs de haut niveau, affirmant que « la santé des joueurs passe avant tout ».