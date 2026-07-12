La Fédération sénégalaise de football se sépare de Pape Bouna Thiaw et de son staff

Réuni en session ce samedi 11 juillet, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de lancer une procédure de cessation de fonctions à l'encontre du sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que de l'ensemble de son staff.
Dans une brève déclaration à l'issue de cette réunion, l'instance dirigeante du football sénégalais a précisé avoir donné mandat au président de la fédération pour procéder à la notification officielle à l'intéressé.
Dans une brève déclaration à l'issue de cette réunion, l'instance dirigeante du football sénégalais a précisé avoir donné mandat au président de la fédération pour procéder à la notification officielle à l'intéressé.
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