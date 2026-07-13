Équipe nationale : Lamine Diatta maintenu dans ses fonctions de manager général

Lamine Diatta conservera son poste de manager général de l’équipe nationale A du Sénégal. Selon Les Échos, l’ancien international continuera d’assurer la liaison entre les joueurs, le staff technique et la Fédération sénégalaise de football. Son maintien vise notamment à préserver la continuité dans la gestion administrative, logistique et disciplinaire de la Tanière.



La continuité privilégiée auprès des Lions



Alors que plusieurs changements sont évoqués dans l’environnement de l’équipe nationale, Lamine Diatta reste en fonction.



Le manager général de la sélection A continuera d’occuper le poste qu’il exerce depuis plusieurs années au sein du dispositif administratif et technique des Lions.



Selon Les Échos, cette décision doit permettre de préserver une certaine stabilité dans le fonctionnement quotidien de l’équipe nationale.



Un rôle de liaison entre les différents acteurs



Lamine Diatta assure une mission de coordination entre les joueurs, le staff technique et la Fédération sénégalaise de football.



Son rôle consiste notamment à faciliter la circulation des informations et à maintenir un lien permanent entre les différentes composantes de la sélection.



Cette fonction apparaît importante dans un environnement où les exigences sportives doivent être accompagnées d’une organisation administrative efficace.



La gestion logistique et la discipline de la Tanière



Le manager général continuera également de veiller à la gestion logistique de l’équipe nationale.



Cette mission couvre l’organisation générale entourant les regroupements et les activités de la sélection. Il doit aussi contribuer au respect de la discipline au sein de la Tanière.



Son expérience dans le staff est présentée comme un facteur de continuité pour les joueurs et les responsables techniques.