Mondial 2026 - Après l'élimination des Lions, Kalidou Koulibaly sort du silence : « J'assume pleinement cette élimination »


Mondial 2026 - Après l'élimination des Lions, Kalidou Koulibaly sort du silence : « J'assume pleinement cette élimination »

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sorti de son silence après l'élimination de la sélection nationale. Dans un long message adressé aux Sénégalais, il reconnaît l'échec sportif et présente ses excuses aux supporters. « En tant que capitaine, j'assume pleinement cette élimination. Nous avons notre part de responsabilité. Nous n'avons tout simplement pas été assez performants pour poursuivre cette aventure », écrit il, tout en remerciant les supporters pour leur fidélité et leur soutien tout au long de la compétition.

 

Face aux nombreuses réactions suscitées par cette élimination, Kalidou Koulibaly a également tenu à défendre le vestiaire des Lions. Il affirme que l'engagement, l'unité et le professionnalisme du groupe n'ont jamais fait défaut, rejetant les accusations portant atteinte à l'intégrité des joueurs. Le défenseur dément par ailleurs toute implication dans les choix sportifs de l'équipe, assurant n'avoir « jamais choisi un seul joueur pour une sélection » ni demandé l'exclusion d'un coéquipier, rappelant que ces décisions relèvent exclusivement du sélectionneur.

 

Conscient de la déception des Sénégalais, le capitaine estime toutefois que cet échec ne doit pas effacer les acquis de cette génération pour le football sénégalais. Sans commenter le rôle du staff technique ou de la fédération, il appelle à l'humilité, au travail et à la résilience afin de regagner la confiance du public. « Le Lion tombe parfois. Mais le Lion se relève toujours », conclut il, en réaffirmant l'engagement des joueurs à continuer de défendre les couleurs du Sénégal avec fierté.

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Samedi 11 Juillet 2026
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