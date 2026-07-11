Après l’échec au Mondial 2026 : la Fédération sénégalaise de football convoquée à un « conseil de crise »

Une réunion très attendue après l’élimination



Rarement une réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football aura suscité autant d’attentes.



Après la sortie prématurée des Lions du Mondial 2026, les membres du Comex doivent se retrouver pour examiner les causes de cet échec et déterminer les orientations à prendre.



Selon L’Observateur, cette rencontre dépasse le cadre d’un simple bilan sportif.



L’avenir du staff technique, les responsabilités de la Fédération et la gouvernance de l’institution figurent parmi les principaux dossiers attendus.



Pape Thiaw dans une position délicate



Le premier dossier concerne le sélectionneur Pape Thiaw.



Fragilisé par les résultats, mais bénéficiant encore d’un soutien au sein du groupe, le technicien sénégalais se retrouve dans une situation délicate.



Les membres du Comité exécutif devront déterminer s’ils maintiennent leur confiance ou s’ils optent pour un changement avant les prochaines échéances continentales et les futures qualifications.



Plusieurs sources évoquent la possibilité d’un examen approfondi du fonctionnement du staff.



Toutefois, limiter l’analyse aux choix du sélectionneur pourrait être insuffisant, tant les difficultés relevées semblent également concerner l’organisation générale.



La préparation du Mondial également pointée du doigt



La gestion administrative de certains dossiers, les choix organisationnels ainsi que la coordination au sein de la Fédération devraient également être examinés.



Ces dernières semaines, la nouvelle équipe dirigeante de la FSF s’est retrouvée au centre de nombreuses critiques.



Les tensions apparues pendant la Coupe du monde ainsi que les incompréhensions ayant entouré la préparation sportive ont renforcé les interrogations.



La gouvernance de la Fédération au cœur des critiques



Au-delà du bilan des Lions, la réunion pourrait prendre une dimension institutionnelle.



Les interrogations liées à l’élection du président de la Fédération, les critiques sur la gestion du contrat du sélectionneur et les difficultés relevées dans le fonctionnement interne se sont accumulées.



Certains membres du Comité exécutif souhaiteraient des décisions fortes afin de restaurer la crédibilité et l’autorité de la Fédération.



D’autres privilégieraient une approche plus mesurée, estimant qu’une remise en cause collective serait préférable à la recherche de responsables isolés.



Les supporters attendent des décisions concrètes



Pour les supporters, un simple rapport d’échec ne suffira pas.



Après une campagne mondiale achevée en deçà des ambitions affichées, les attentes portent sur des explications précises, une vision claire et des garanties afin d’éviter la répétition des mêmes erreurs.



Plusieurs scénarios restent sur la table : maintien ou départ de Pape Thiaw, réorganisation du staff, autocritique des dirigeants ou réformes de gouvernance.