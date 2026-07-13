Échec des Lions au Mondial : les raisons avancées par la FSF pour limoger Pape Thiaw et son staff

Des attentes élevées au regard de l’effectif



Le parcours des Lions à la Coupe du monde 2026 a provoqué une profonde remise en question au sein de la Fédération sénégalaise de football. Alors que le Sénégal disposait, selon Bacary Cissé, d’un effectif capable d’obtenir un résultat nettement plus prometteur, la sélection nationale est sortie de la compétition sur ce qu’il qualifie d’« échec cuisant ».



Dans son entretien avec L’Observateur, le responsable fédéral estime que les performances de l’équipe n’ont pas correspondu aux attentes placées en elle.



Au-delà des résultats, c’est surtout l’impression dégagée par les Lions dès le début de la compétition qui aurait inquiété les membres du Comité exécutif. Bacary Cissé évoque une équipe hésitante, présentant des signes de défaillance et de faiblesse.



À ses yeux, le Sénégal ne semblait pas suffisamment prêt pour répondre aux exigences du tournoi.



Une évaluation particulièrement tendue



Le bilan de la compétition a donné lieu à des débats houleux au sein du Comité exécutif. Plusieurs responsables fédéraux ont tenté d’identifier les causes de la débâcle et d’évaluer le travail réalisé par le sélectionneur et son encadrement.



Selon Bacary Cissé, cette évaluation a été compliquée, mais elle a permis à certains membres de dresser un diagnostic sévère de la campagne mondiale.



La préparation, les choix technico-tactiques, la gestion de l’effectif et la manière dont les défaites ont été concédées auraient pesé dans les discussions.



Le dirigeant fédéral affirme toutefois que le travail d’évaluation n’était pas entièrement achevé. La première étape aurait surtout porté sur les aspects sportifs et technico-tactiques.



Un processus de rupture engagé avec l’État



À l’issue des premières discussions, le Comité exécutif a décidé d’engager un processus de rupture du contrat de Pape Thiaw.



La décision devait être menée en concertation avec l’État, partie prenante dans la rémunération et la contractualisation du sélectionneur national.



Le président de la Fédération a également reçu mandat d’échanger directement avec Pape Thiaw afin de lui permettre de fournir ses explications.



Bacary Cissé rappelle que le technicien disposait d’un contrat avec la Fédération sénégalaise de football. Sa séparation ne pouvait donc pas être traitée comme une simple révocation administrative.



Les résultats et la manière au cœur des reproches



La responsabilité de Pape Thiaw aurait été retenue principalement sur la base des résultats et de la manière dont l’équipe a abordé ses rencontres.



Le Sénégal, qui nourrissait de grandes ambitions, n’aurait pas montré la maîtrise, la préparation et la constance attendues d’une sélection disposant d’un tel potentiel.



La défaite face à la Belgique est particulièrement présentée comme l’un des moments ayant renforcé les critiques contre le sélectionneur.



Bacary Cissé reconnaît néanmoins que Pape Thiaw ne saurait porter seul la responsabilité de l’échec. Pour lui, son limogeage répond à une évaluation sportive, mais ne doit pas empêcher la Fédération et les autres composantes du football sénégalais d’examiner leurs propres défaillances.