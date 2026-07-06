Solidarité au Camp pénal : l’association Jamm ak Yeurmande offre plus de 500kits d’hygiène aux femmes

Dans un élan de solidarité en faveur des femmes privées de liberté, l'association Jamm ak Yeurmande, dirigée par Marie Amadou Niasse, a procédé à une importante remise de plus de 500 kits d'hygiène au profit des détenues du Camp pénal.



Cette initiative vise à améliorer les conditions d'hygiène et de dignité des femmes incarcérées en leur apportant des produits de première nécessité. À travers ce geste, l'association entend témoigner de sa solidarité envers une frange souvent vulnérable de la population carcérale et contribuer à son bien-être.



Selon Marie Amadou Niasse, cette action s'inscrit dans les missions de Jamm ak Yeurmande, qui œuvre en faveur de l'entraide, de la solidarité et de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.



La responsable de l'association a également souligné l'importance de maintenir des actions humanitaires au sein des établissements pénitentiaires, estimant que les personnes détenues doivent pouvoir préserver leur dignité et bénéficier d'un minimum de conditions d'hygiène.

