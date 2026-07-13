Arène nationale : Niang Ballo met Mbaye Gouy Gui KO


Mbaye Gouy Gui n’a pas affiché une grande maîtrise stratégique face à Niang Ballo. Dès le coup de sifflet de l’arbitre, il s’est montré entreprenant, cherchant à imposer son rythme et à prendre l’ascendant sur son adversaire. Mais ses attaques manquaient de précision et semblaient désordonnées. Face à lui, Niang Ballo, plus technique et plus serein, est resté concentré, bien campé sur ses appuis, esquivant les assauts sans jamais perdre son calme.
 
Patient, Niang Ballo a attendu l’ouverture parfaite pour passer à l’action. Après plusieurs enchaînements aériens, il a réussi à saisir la taille de Mbaye Gouy Gui avant de le rouer de coups et de l’envoyer au sol. Le lutteur du Baol n’a pas eu le temps de réagir et s’est retrouvé à quatre pattes. Une chute qui a poussé les arbitres à consulter la VAR avant de confirmer la victoire de Niang Ballo dans cette grande affiche.
Autres articles
Lundi 13 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La Fédération sénégalaise de football se sépare de Pape Bouna Thiaw et de son staff

La Fédération sénégalaise de football se sépare de Pape Bouna Thiaw et de son staff - 12/07/2026

Mondial 2026 - Après l'élimination des Lions, Kalidou Koulibaly sort du silence : « J'assume pleinement cette élimination »

Mondial 2026 - Après l'élimination des Lions, Kalidou Koulibaly sort du silence : « J'assume pleinement cette élimination » - 11/07/2026

Après l’échec au Mondial 2026 : la Fédération sénégalaise de football convoquée à un « conseil de crise »

Après l’échec au Mondial 2026 : la Fédération sénégalaise de football convoquée à un « conseil de crise » - 11/07/2026

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980 - 10/07/2026

Grande Nuit du Conte 2026 : KËR LEYTI célèbre l’oralité et le dialogue entre les peuples

Grande Nuit du Conte 2026 : KËR LEYTI célèbre l’oralité et le dialogue entre les peuples - 09/07/2026

Mondial-2026: les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demis

Mondial-2026: les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demis - 09/07/2026

Mbaye Gouy Gui affiche une confiance totale avant son duel contre Niang Ballo : « Souma khekoul diapal ni mane djiguene la w.. »

Mbaye Gouy Gui affiche une confiance totale avant son duel contre Niang Ballo : « Souma khekoul diapal ni mane djiguene la w.. » - 09/07/2026

Après 24 heures de garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis, l’ancien sélectionneur national Amara Traoré libéré après le versement de 30 millions FCFA

Après 24 heures de garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis, l’ancien sélectionneur national Amara Traoré libéré après le versement de 30 millions FCFA - 09/07/2026

Infrastructures phares des JOJ dakar 2026, le stade iba mar diop et la piscine olympique sur la ligne d'arrivee : Déthié Fall met Djirèye clotilde Coly sur la piste

Infrastructures phares des JOJ dakar 2026, le stade iba mar diop et la piscine olympique sur la ligne d'arrivee : Déthié Fall met Djirèye clotilde Coly sur la piste - 09/07/2026

Coly Faye 2 évite la prison : le lutteur condamné à une amende avant son combat contre Petit Lô

Coly Faye 2 évite la prison : le lutteur condamné à une amende avant son combat contre Petit Lô - 09/07/2026

Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara

Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : l’ancien joueur Amara Traoré placé en garde à vue après une plainte de Souleymane Diawara - 08/07/2026

Papa Boy Djinné évite la prison : le lutteur condamné à une amende de 50 000 FCFA

Papa Boy Djinné évite la prison : le lutteur condamné à une amende de 50 000 FCFA - 07/07/2026

Mondial: l'Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) dans le choc des 8e de finale

Mondial: l'Espagne élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) dans le choc des 8e de finale - 06/07/2026

Solidarité au Camp pénal : l’association Jamm ak Yeurmande offre plus de 500kits d’hygiène aux femmes

Solidarité au Camp pénal : l’association Jamm ak Yeurmande offre plus de 500kits d’hygiène aux femmes - 06/07/2026

Mondial 2026: L’UEFA condamne la décision de la FIFA de lever la suspension de Balogun

Mondial 2026: L’UEFA condamne la décision de la FIFA de lever la suspension de Balogun - 06/07/2026

Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses

Élimination des Lions : Mory Diaw assume sa part de responsabilité et présente ses excuses - 06/07/2026

Thiaroye-sur-Mer : dénoncé par ses voisins, le lutteur Coly Faye 2 arrêté avec sept autres individus… son combat contre Petit Lô menacé

Thiaroye-sur-Mer : dénoncé par ses voisins, le lutteur Coly Faye 2 arrêté avec sept autres individus… son combat contre Petit Lô menacé - 06/07/2026

Basket : les « Lions » terminent le premier tour en patron et filent vers la suite

Basket : les « Lions » terminent le premier tour en patron et filent vers la suite - 06/07/2026

Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts

Mondial-2026 : la Norvège de Haaland terrasse le Brésil (2-1) et passe en quarts - 05/07/2026

Mondial 2026 : La compétition qui confirme le plafond de verre africain

Mondial 2026 : La compétition qui confirme le plafond de verre africain - 04/07/2026

La frayeur de l’Argentine face à des Cap-Verdiens héroïques

La frayeur de l’Argentine face à des Cap-Verdiens héroïques - 04/07/2026

Coupe du monde 2026: le Ghana s'incline logiquement contre la Colombie et sort en 16es de finale

Coupe du monde 2026: le Ghana s'incline logiquement contre la Colombie et sort en 16es de finale - 04/07/2026

Le coup de poker australien échoue: l‘Égypte se qualifie au bout du suspense, Salah réussit une panenka

Le coup de poker australien échoue: l‘Égypte se qualifie au bout du suspense, Salah réussit une panenka - 03/07/2026

Allemagne : Nagelsmann quitte son poste de sélectionneur, Klopp pressenti

Allemagne : Nagelsmann quitte son poste de sélectionneur, Klopp pressenti - 03/07/2026

Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison

Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison - 03/07/2026

Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale

Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale - 03/07/2026

16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1)

16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1) - 03/07/2026

Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2)

Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2) - 01/07/2026

Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe

Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe - 01/07/2026

Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0)

Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0) - 01/07/2026

RSS Syndication