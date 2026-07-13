Arène nationale : Niang Ballo met Mbaye Gouy Gui KO

Mbaye Gouy Gui n’a pas affiché une grande maîtrise stratégique face à Niang Ballo. Dès le coup de sifflet de l’arbitre, il s’est montré entreprenant, cherchant à imposer son rythme et à prendre l’ascendant sur son adversaire. Mais ses attaques manquaient de précision et semblaient désordonnées. Face à lui, Niang Ballo, plus technique et plus serein, est resté concentré, bien campé sur ses appuis, esquivant les assauts sans jamais perdre son calme.



Patient, Niang Ballo a attendu l’ouverture parfaite pour passer à l’action. Après plusieurs enchaînements aériens, il a réussi à saisir la taille de Mbaye Gouy Gui avant de le rouer de coups et de l’envoyer au sol. Le lutteur du Baol n’a pas eu le temps de réagir et s’est retrouvé à quatre pattes. Une chute qui a poussé les arbitres à consulter la VAR avant de confirmer la victoire de Niang Ballo dans cette grande affiche.