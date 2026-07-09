Après 24 heures de garde à vue à la Section de recherches de Saint-Louis, l’ancien sélectionneur national Amara Traoré libéré après le versement de 30 millions FCFA

Une garde à vue ouverte à Saint-Louis
D’après Libération, Amara Traoré avait été placé en garde à vue mardi vers 13 heures à la Section de recherches de Saint-Louis. La procédure faisait suite à une plainte pour escroquerie foncière portant sur un montant de 40 millions FCFA.
L’affaire oppose Amara Traoré à l’ancien joueur Souleymane Diawara, qui affirme lui avoir remis cette somme pour l’achat d’un terrain.
40 millions FCFA au cœur du dossier
Selon la plainte rapportée par Libération, Souleymane Diawara aurait remis 40 millions FCFA à Amara Traoré pour l’acquisition d’un terrain.
Mais après plusieurs années, aucun terrain n’aurait été acheté. Le plaignant soutient également ne pas avoir récupéré le montant versé.
30 millions versés à la partie civile
Après 24 heures de garde à vue, Amara Traoré a recouvré la liberté. Mais cette libération s’est accompagnée du versement d’une somme importante.
Selon Libération, l’ancien sélectionneur national a remis 30 millions FCFA à la partie civile. Il s’est également engagé à verser le reliquat de 10 millions FCFA dans un délai d’un mois.
La version d’Amara Traoré
Dans ce dossier, Amara Traoré aurait soutenu avoir remis l’argent à son frère, décédé depuis 2013. C’est ce que rapporte Libération dans son compte rendu de l’affaire.
Cette version intervient alors que le plaignant affirme, de son côté, n’avoir reçu ni terrain ni remboursement après plusieurs années.
Une issue provisoire après la garde à vue
La libération d’Amara Traoré intervient donc après le versement d’une grande partie du montant réclamé. Le reliquat de 10 millions FCFA reste toutefois à payer dans le délai annoncé.
D’après Libération, Amara Traoré avait été placé en garde à vue mardi vers 13 heures à la Section de recherches de Saint-Louis. La procédure faisait suite à une plainte pour escroquerie foncière portant sur un montant de 40 millions FCFA.
L’affaire oppose Amara Traoré à l’ancien joueur Souleymane Diawara, qui affirme lui avoir remis cette somme pour l’achat d’un terrain.
40 millions FCFA au cœur du dossier
Selon la plainte rapportée par Libération, Souleymane Diawara aurait remis 40 millions FCFA à Amara Traoré pour l’acquisition d’un terrain.
Mais après plusieurs années, aucun terrain n’aurait été acheté. Le plaignant soutient également ne pas avoir récupéré le montant versé.
30 millions versés à la partie civile
Après 24 heures de garde à vue, Amara Traoré a recouvré la liberté. Mais cette libération s’est accompagnée du versement d’une somme importante.
Selon Libération, l’ancien sélectionneur national a remis 30 millions FCFA à la partie civile. Il s’est également engagé à verser le reliquat de 10 millions FCFA dans un délai d’un mois.
La version d’Amara Traoré
Dans ce dossier, Amara Traoré aurait soutenu avoir remis l’argent à son frère, décédé depuis 2013. C’est ce que rapporte Libération dans son compte rendu de l’affaire.
Cette version intervient alors que le plaignant affirme, de son côté, n’avoir reçu ni terrain ni remboursement après plusieurs années.
Une issue provisoire après la garde à vue
La libération d’Amara Traoré intervient donc après le versement d’une grande partie du montant réclamé. Le reliquat de 10 millions FCFA reste toutefois à payer dans le délai annoncé.
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