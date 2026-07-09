Grande Nuit du Conte 2026 : KËR LEYTI célèbre l’oralité et le dialogue entre les peuples


Grande Nuit du Conte 2026 : KËR LEYTI célèbre l’oralité et le dialogue entre les peuples

La troisième édition de la Grande Nuit du Conte se tiendra le 10 juillet 2026 sur l’esplanade du Musée des Civilisations noires à Dakar. L’annonce a été faite ce jeudi par le Dr Massamba Guèye, fondateur de KËR LEYTI – Maison de l’Oralité et du Patrimoine (Sénégal), lors d’un point de presse consacré à la présentation de l’événement.

Pour cette édition, les organisateurs ont fait le choix symbolique d’investir, pour la première fois, le Musée des Civilisations noires. Selon le Dr Massamba Guèye, ce choix s’inscrit dans une logique de valorisation du patrimoine culturel immatériel, le conte étant reconnu comme tel par la Convention de 2003 de l’UNESCO.

« Le conte est un élément du patrimoine culturel immatériel. Venir dans un lieu où l’on conserve le patrimoine a donc tout son sens », a-t-il expliqué.

Fidèle à la tradition, la Grande Nuit du Conte se déroulera en plein air, sur l’esplanade du musée. Un choix assumé par les organisateurs, qui souhaitent recréer le cadre originel des veillées de contes, traditionnellement organisées dans les cours familiales plutôt que dans des espaces clos.

Cette troisième édition se distingue également par plusieurs innovations. Le programme prévoit la participation de marionnettistes, d’un mime ainsi qu’une collaboration artistique entre des créateurs africains et européens. Parmi les invités figure notamment KPG, conteur burkinabè récemment élevé au rang de « Trésor humain vivant » par les autorités de son pays.

Pour le Dr Massamba Guèye, cette distinction illustre une évolution importante dans la reconnaissance des acteurs du patrimoine vivant en Afrique. « Cela montre que l’Afrique sait reconnaître ses grandes figures culturelles. On peut être artiste, être reconnu socialement et bénéficier d’un véritable statut », a-t-il souligné.

Les organisateurs souhaitent également accorder une place centrale au jeune public. Constatant une affluence croissante des enfants depuis deux ans, KËR LEYTI a conçu un spectacle davantage rythmé par la musique afin de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs de citoyenneté, d’identité culturelle et de développement durable.

Au-delà du spectacle, les initiateurs veulent offrir aux enfants une expérience unique. Leur ambition est de recréer l’atmosphère des anciennes veillées familiales, où les plus jeunes s’endormaient à la belle étoile, bercés par les récits des anciens. « Nous voulons qu’ils s’endorment sur les genoux de leur mère ou de leur père plutôt que devant un écran de télévision », a confié le fondateur de KËR LEYTI.

L’événement réunira une quinzaine d'artistes venus de plusieurs pays. Outre KPG du Burkina Faso, seront présents Hiro du Niger, Tereso d’Abidjan, une compagnie allemande composée de deux artistes ainsi que plusieurs conteurs et musiciens sénégalais, dont Oumy, Gary et Nawwar.

Au-delà de son caractère artistique, la Grande Nuit du Conte se veut un espace de dialogue entre les cultures. Pour le Dr Massamba Guèye, cette rencontre constitue « un pont entre les peuples » à une époque où les divisions prennent de plus en plus de place dans le monde.

Évoquant les liens historiques qui unissent les sociétés africaines, il a rappelé que des pratiques comme le cousinage à plaisanterie témoignent d’une histoire commune bien antérieure à la colonisation et à l’esclavage. « Ce qui importe, ce n’est pas la couleur de la peau, mais la couleur du cœur », a-t-il affirmé.

Enfin, le fondateur de KËR LEYTI a insisté sur la dimension musicale de cette édition. Chants, instruments traditionnels, onomatopées et interactions avec le public rythmeront la soirée, dans le respect de la tradition des grandes épopées africaines. « Le public ne sera pas un simple spectateur. Il participera pleinement à cette Grande Nuit du Conte », a conclu le Dr Massamba Guèye.
 
 
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Jeudi 9 Juillet 2026
Idy Sow



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